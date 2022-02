Xalapeño urge a Gobierno de Puebla ayuda para destrabar conflicto en la UDLAP

Juan Alonso Martínez, estudiante de la carrera de Química Farmacobiología en la Universidad de las Américas (UDLAP), exigió a las autoridades de Puebla buscar una solución al conflicto que se suscita en esta institución desde hace siete meses y que le ha impedido acudir a tomar las clases de manera presencial."Somos estudiantes inscritos y no podemos acudir aún, por lo que sabemos existe un problema donde se acusa al patronato anterior por un desfalco. La realidad es que no sabemos qué sucede y nos están afectando a los estudiantes", comentó.Martínez dijo que como alumno de esta institución de Educación Superior privada no apoya o cuestiona a ninguno de los bandos en conflicto, sino que está velando por sus intereses y en respaldo de la rectora, Cecilia Anaya, que ha mantenido las clases de manera virtual."Se están dando en línea pero tenemos derecho de acudir a nuestro campus que está cerrado con dos candados, hay policías estatales de Puebla adentro del campus, hay evidencia que llegan y se cambian a uniformes de policía privada. Queremos nuestra escuela libre ya", reiteró.El joven estudiante de segundo semestre, quien dijo que todavía no conoce físicamente la UDLAP, expuso que han sido numerosas las manifestaciones que se han hecho contra el Ejecutivo de la Entidad poblana, pues lo acusan de estar inmerso en este asunto que ya es político."En un momento las clases se suspendieron por la contingencia sanitaria pero en la actualidad lo que pasa es que hay un conflicto de patronato, la escuela está cerrada por problemas legales".Enumeró que son entre 100 y 200 xalapeños los que estudian en esa universidad e indicó que muchos decidieron acudir a Puebla para participar en la marcha que harían desde la sede de la UDLAP hasta el Zócalo de esa ciudad.Acompañado por un alumno de la Universidad Veracruzana (UV) y dos estudiantes de la institución privada poblana, reiteró que aunque están estudiando de manera virtual, la enseñanza no es igual a la presencial y más cuando se trata de materias prácticas o de laboratorio.