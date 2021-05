Xalapeños acuden al cementerio para recordar a madres fallecidas

Luego de permanecer por más de un año cerrado el acceso al público en general, el Panteón Xalapeño abrió sus puertas con motivo del Día de las Madres para que las familias de esta Capital acudieran a recordar a la autora de sus días.



Desde las 8:00 horas que abrió sus puertas este cementerio de la Secretaría de Salud del Estado, se empezó a dar la afluencia. En esta ocasión, por ningún lado se vieron los tríos, grupos norteños y demás músicos que hacían su presencia en este sitio para llevar las tradicionales “Mañanitas” a las madres que se adelantaron en el viaje sin retorno.



A decir de los deudos, la pandemia ha pegado muy fuerte en los bolsillos y “no alcanza para realizar ese gasto como se hacía en años anteriores. Ahora nada más pudimos comprar un ramo de flores, pues todo ha subido y preferimos utilizar ese dinero en la compra de alimentos u otros artículos básicos para el hogar”, refirió Juanita.



Lo que se pudo apreciar en el recorrido por este panteón fue la poca afluencia, de la cual el encargado del mismo, José Luis Zarate Delgado, señaló que sólo se está permitiendo la entrada al 70% de lo que anteriormente acudía a este cementerio, “la pandemia y los protocolos sanitarios establecidos han ocasionado todo esto”. Señaló que desde que se les permitió, por parte de las autoridades correspondientes, dar el acceso a los familiares de los difuntos que aquí reposan, se han establecido mecanismos para que la gente pueda entrar, como es el caso de la utilización del cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial, recalcándoles la sana distancia, ha sido difícil que esto último se cumpla porque acuden familias enteras y se dificulta su control”, añadió.



No obstante, dijo que se les está recomendando que no accedan con niños menores de edad, a fin de evitar un posible contagio de SARS-CoV-2.



“Al momento de ingresar, los asistentes cumplen con estas disposiciones pero ya en el interior se han detectado personas que se quitan el cubrebocas, por lo que el personal adscrito al interior de inmediato les piden acatar los protocolos respectivos”.



“Afortunadamente, hasta el día de hoy la afluencia ha sido ordenada, porque están conscientes de la problemática del COVID-19 y sí tenemos bastante afluencia pero muy ordenada”, añadió.



Expresó que comparativamente con otros años en que no había pandemia, la afluencia registrada en este año es de un 30 por ciento y a pesar de eso, se mantienen los protocolos sanitarios correspondientes para evitar mayores contagios.



“Hay un control, hay policía, hay vigilancia y se siguen todos los protocolos sanitarios establecidos, aunque hay personas que no lo quieren respetar pero se les hace la invitación respectiva”, añadió.



Finalmente, recomendó a todos los xalapeños a seguirse cuidando del Coronavirus, sí es cierto que ya estamos en semáforo amarillo pero eso no quiere decir que la pandemia esté erradicada y ojalá ya no haya más consecuencias que lamentar.