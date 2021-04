Xalapeños, de “doble moral” con vestimenta de las mujeres

"La sociedad xalapeña sigue siendo doble moral cuando se trata de la vestimenta de las mujeres", afirmó Alicia Ayala Cobos, directora general de Highway to Leg, negocio dedicado a la venta de lencería erótica.



Durante el programa La Tropa Rosa conducido por Katia Dorantes, Ilse Escalante y Noreli Morales, reconoció que al llegar a la capital del Estado con un concepto diferente, los xalapeños se limitaban sólo entrar a la tienda, pues pensaban que serían señalados si compraban.



"Fue sumamente difícil vender en Xalapa, porque la gente xalapeña, yo le llamo doble moral, cuando se acercaban las parejas a la tienda incluso caminando, y el hombre le decía a su pareja, que le compraba algo, y ella decía que no. Yo no lo entendía".



Comentó que sus clientes en su mayoría eran chicas transexuales o sexoservidoras, siendo la tienda la única que manejaba ese tipo de mercancía.



Con el tema "Mujeres, sueños secretos", detalló que al ser un prejuicio para muchas, tuvo que cambiar los productos que ofrecía en el local.



"Nos costó bastante posicionarnos en la ciudad. Decidí darle un giro al negocio, empecé a traer ropa para chicas rocker y la lencería la traigo, pero ya en menos cantidad. Entrar a la tienda, les costaba mucho a la gente, porque pensaban que era un sex shop".



No obstante, exhibió que los hombres son los que compran la lencería para sus parejas. Además, mencionó que estas prendas, contribuyen al empoderamiento femenino.



"Muchas las compran para sentirse seguras, empoderadas. Las chicas que me buscaban para la ropa, eran las chicas más llenitas, y las chicas más delgadas, eran las que tenían pena de comprar la mercancía. La lencería es seguridad", concluyó.