Xalapeños deben vigilar que no ocurran tragedias con transporte público

El periodista Fernando Coca Meneses advirtió que en Xalapa hay servicios de transporte público y estructuras viales que pudieran desencadenar una tragedia si no se atienden a tiempo.



“Aquí también tenemos servicios de ese tipo que tendría que estar en la mira de la sociedad, y que no le hemos hecho caso como sociedad, y peor aún como Gobierno; solamente volteamos a verlos cuando hay una tragedia”, dijo en conferencia de prensa.



Al presentar su libro “Línea Dorada, los lobos al acecho ¿Quién ordenó cerrarla?”, sostuvo que los actuales gobernantes de la Ciudad de México son los primeros que deben dar cuentas de la tragedia que cobró la vida de 26 personas el pasado 3 de mayo.



“Y de ahí para atrás dar cuentas de lo que sucedió, si los funcionarios públicos no rinden cuentas de su actuación, si los ciudadanos no nos ponemos las pilas y reclamamos, estamos muy mal”, afirmó.



Aseguró que las vías que tienen los ciudadanos para informarse y reclamar a las autoridades son los medios de comunicación, reiterando que su libro nació para demostrar, “lo que ya sabíamos: que los políticos nos mienten”.



Afirmó que su libro le recuerda a la sociedad de que todos “somos corresponsables del actuar de los funcionarios públicos y somos los que los tenemos que estar vigilando, al final nosotros los elegimos y de alguna manera son nuestros empleados, no al revés”.



Insistió que los gobernantes son mandatarios, pero los ciudadanos son mandantes, por lo que la aplicación de los recursos públicos en obras y acciones requieren de transparencia.