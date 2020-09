Xalapeños discriminan a empleados de Limpia Pública por temor al COVID

El secretario general del Sindicato de Solidaridad Urbana-FATEV de Limpia Pública del Ayuntamiento de Xalapa, Guillermo Caballero de Jesús, señaló que cuando se da a conocer que algún trabajador del área podría ser sospechoso de COVID-19, estos son discriminados por la misma sociedad.



"Para los compañeros es difícil que si alguien declara que hay personas contagiadas dentro de una área, ustedes han visto que la gente no lo toma de la mejor manera y luego los discriminan. Luego dicen: Ahí viene el de la basura, ¡Aguas!, no te le acerques, no se las des en la mano".



Ante ello buscan cuidar la imagen de los empleados. Además mencionó, la discriminación, es una acción lamentable que le han informado los propios trabajadores al acudir a las viviendas en algunos puntos de la ciudad



"En algún momento nos dijeron unos compañeros que en tal lugar, escuchaban desde la puerta que la familia decía que no se les acercaran mucho. Siempre he dicho que la dignidad muchas veces te la echan al suelo".



Aunque comentó, hay otros xalapeños que se han solidarizado con los trabajadores de limpia pública y les otorgan los insumos de prevención para que se protejan del virus.



"Mucha de la ciudadanía se puso la camiseta con ellos. Les han regalado guantes, cubrebocas, gel", concluyó.