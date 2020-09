Xalapeños en automóviles deben cuidar a los ciclistas, pide Alcalde

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, anunció que este miércoles habrá una ceremonia para adjudicar el proyecto de la Ciclovía a la empresa ganadora de la licitación.



"El día de mañana se va a hacer la ceremonia en la que se le hará entrega del proyecto a una empresa para que inicie la Ciclovía. El proyecto en su conjunto tiene un costo de 14 millones de pesos. Es una empresa veracruzana la que tiene el proyecto. Inicia desde Finanzas y llega hasta los Sauces", dijo.



Durante la inauguración de la Rodada Ciclista para conmemorar el Día Mundial Sin Auto, el Alcalde pidió a los automovilistas sumarse a este proyecto con una educación vial y respeto a los ciclistas.



"Tenemos que ser solidarios, tenemos que cuidar a la gente que anda en bicicleta, no basta con que nosotros creemos un carril especial, no basta, es necesario que los automovilistas y camiones respeten a los automovilistas".



Argumentó que hacer uso de las bicicletas en este tiempo de pandemia es mejor que usar un coche, pues el virus se puede propagar en un espacio cerrado.



El primer Edil explicó que el ciclismo no sólo es una actividad recreativa, sino que es un transporte seguro.



"Queremos impulsar alternativas, poner un parque de bicicletas, algo así como la Ciudad de México. Es un proyecto bueno, es un proyecto positivo".



Anunció que una segunda parte del proyecto de Ciclovía sería de Los Sauces a la zona Universitaria para brindar alternativas de movilidad a la comunidad estudiantil.



Para finalizar, lamentó que Xalapa sea una ciudad con alto uso de vehículos pero justificó este hecho con la mala calidad del transporte público.



"Hay que decir que la razón por la que ha crecido tanto el parque vehicular, es porque no hay un buen transporte público. La gente con mucho sacrificio se compra un carrito para no subirse al transporte público porque es de mala calidad", finalizó.