Xalapeños están a gusto, acabamos con la corrupción: Hipólito Rodríguez

A menos de un mes de dejar el cargo como Alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero afirmó que los casi cuatro años que estuvo al frente de la administración municipal han demostrado que la Cuarta Transformación genera efectos positivos.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, como parte de su cuarto y último informe de labores, el Edil explicó que ello fue posible gracias al combate a la corrupción, que a su decir, estaba inmersa en el Ayuntamiento de la capital veracruzana.“Logramos dar prueba de que la Cuarta Transformación surte efectos positivos. En primer lugar porque combatimos la corrupción, porque veníamos de una época de mucha corrupción, de ‘moches’, ‘mordidas’, sobornos, cosas irregulares. Eso lo hemos abatido al máximo”, dijo.Rodríguez Herrero definió a su Gobierno como “austero” y “honesto”, que permitió generar ahorros considerables para apoyar a las colonias de la periferia, a las congregaciones y a las escuelas.“Logramos que se avanzara en los temas de transparencia y justamente la corrupción puede prosperar porque no hay trasparencia, ni rendición de cuentas. Xalapa es reconocida por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) como el municipio más transparente de Veracruz y por el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) como la cuarta Capital más transparente del país”, dijo.Expresó que ha habido un avance significativo en la preparación de la ciudad para el cambio climático con la modernización del alumbrado público, un nuevo modelo de gestión de los residuos sólidos, tanques de agua para que se cuente con reservorios del vital líquido y potenciando la biodiversidad que tiene.“En ese sentido, cumplimos con todos los propósitos de la Cuarta Transformación y estoy convencido que la ciudadanía está a gusto con esta propuesta, puesto que votó de forma contundente por el próximo Alcalde para que siga con estos lineamientos”, manifestó.El munícipe xalapeño afirmó que el balance de lo hecho en los cuatro años de su administración es positivo y se han logrado cumplir algunas de las metas principales que se había trazado.Y es que señaló que la pandemia de COVID-19 afectó la consolidación de otras acciones; sin embargo, destacó que la obra pública, medio ambiente, seguridad y programas sociales se mantuvieron en beneficio de los capitalinos.“Logramos aprovechar al máximo los recursos que nos entrega la Federación y los que los ciudadanos nos entregan con sus contribuciones aquí en el ámbito local”, agregó al destacar que en su gestión se lograron ahorrar más de 200 millones de pesos con la disminución de los salarios de altos funcionarios y ediles, dinero que se destinó a la obra pública en la ciudad.Además, presumió que se logró dotar a Xalapa de un relleno sanitario que cumpliera con todas las normas medioambientales, al tiempo que se equipó al personal de Limpia Pública de los uniformes, vehículos y demás herramientas que requería para hacer su trabajo, junto con la puesta en marcha de un centro de compostaje para procesar los desechos orgánicos.En cuanto al alumbrado público, sostuvo que luego de la adquisición de luminarias tipo LED en los dos primeros años de su Gobierno, hizo que este año la Secretaría de Energía (SENER) “premiara” a la Capital con una dotación similar de bombillas, lo que hizo que el 70 por ciento ya sea de este tipo, ofreciendo más luz y un ahorro en el pago de la energía de casi 50 por ciento al Ayuntamiento.“Lo que se logró de avances como son luminarias, residuos sólidos, permitió que tuviéramos más recursos para un tema que al inicio de nuestra administración tenía mucha importancia, que es el tema de la seguridad, que era la preocupación más fuerte de nuestra gente. Hoy ya eso no está ocurriendo”, aseveró.Al respecto, recordó que se logró reconstituir la Policía Municipal con un perfil de proximidad ciudadana y con el equipamiento de patrullas, cuarteles, dispositivos electrónicos y cámaras, que han ayudado a que la seguridad ya no sea un problema tan grande como en el pasado.Rodríguez Herrero enumeró que dejará 400 uniformados en el corporación, cuando lo ideal según los organismos internaciones es de 800 para una urbe de medio millón de habitantes, lo que significa que a Ricardo Ahued Bardahuil le tocará seguir reclutando a más personal y generando más infraestructura para que estén más cerca de la ciudadanía en las zonas más álgidas.Destacó que cada dos meses se reúne en un consejo que crearon los empresarios, en donde se analiza la situación de la seguridad en el municipio, al tiempo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) emiten estadísticas y resultados de encuestas que refieren que los delitos han ido disminuyendo “de forma muy notable” en Xalapa.“Eso permite decir con toda contundencia que la seguridad empieza a ser un tema que no debe inquietarnos tanto como antes. Sin duda hay mucho por hacer porque por la situación tan difícil que tiene nuestra economía después de la pandemia, sigue habiendo robos a negocios, en algunos establecimientos educativos, sigue habiendo delincuencia. Pero los delitos más graves se han ido anulando”, sostuvo.Al reconocer que la movilidad es el principal desafío que enfrenta la Capital, Hipólito Rodríguez mencionó que en su Gobierno se creó un Consejo en esta materia, que está integrado por las operarias del transporte público, vecinos, deportistas, grupos feministas, entre otros.Entre los acuerdos generados en este grupo colegiado, precisó que estuvo la ampliación de la avenida Lázaro Cárdenas, para lo cual se contrató una empresa que hizo el preproyecto denominado “El Kilómetro Cinco”, que va desde La Araucaria hasta la Central de Abastos, tramo en el que se registran los problemas más graves de congestionamiento vial.“El proyecto hace dos años costaba 250 millones de pesos. Se vino la pandemia y eso nos afectó severamente y necesitamos nuevamente relanzarlo. Es uno de los proyectos que le voy a entregar al Alcalde Ahued”, detalló.Otra de las acciones para mejorar la movilidad en la ciudad, añadió, fue la construcción de la Ciclovía en la avenida Ruiz Cortines, que se compone de 5 kilómetros y para lo cual se invirtieron 14 millones de pesos.Por otro lado, lamentó que su propuesta de instalar parquímetros en el Centro de la ciudad “no haya sido entendida”, pues dijo que el propósito de la iniciativa, prevista para arrancar en un tramo de la avenida Rafael Murillo Vidal, era evitar que las personas se quedaran todo el día estacionadas allí, sino que hubiese una circulación mayor de vehículos y con ello favorecer a los clientes de los comercios de la zona.“A mí me parece que es muy importante (que la próxima administración municipal lo retome), lo hemos visto en otras ciudades de México y del mundo, también en el puerto de Veracruz. La diferencia del parquímetro que proponíamos es que no necesitas ningún tipo de infraestructura, es puramente virtual. Cualquier persona con un teléfono móvil registra el lugar donde se va a estacionar, señala el tiempo y puede pagar directamente en su teléfono o en una tienda de conveniencia”, dijo.Asimismo, reconoció que la congestión vehicular en Xalapa se debe también al deficiente transporte público que tiene, ya que las unidades son viejas, incómodas, sucias, e impuntuales, lo que desalienta a la ciudadanía a usarlo.“Tenemos demasiados vehículos y nuestras (calles) no son capaces de digerir toda esa cantidad de vehículos. Hay un fenómeno que yo llamo de colesterol urbano, las arterias que debían servir para que fluyera la sangre ya están colapsándose por la cantidad de vehículos que en vez de ayudar a que haya flujo, (hacen que) se atore”, dijo.Basado en las experiencias de otras grandes urbes en el mundo, planteó la necesidad de potenciar el transporte público porque consume menos energía y mueve a más personas y hacer más costoso el transporte privado para desincentivar su uso.Manifestó que hay metrópolis que tienen diferentes categorías de transporte colectivo, uno un poco más costoso que hace pocas paradas y llega rápido al destino; otro de precio intermedio que se detiene en más puntos de su recorrido y uno más económico que toma rutas más largas.Al justificar por qué no se ha podido lograr este objetivo en Xalapa, el munícipe aseguró que sostuvo reuniones con empresarios interesados en este esquema pero se necesita inversión de recursos, cambio de los camiones, rediseñar las rutas y el consenso con los automovilistas.Comentó que al igual que en la Ciudad de México donde el Metrobús tiene un carril exclusivo, aquí se podría hacer lo mismo en vialidades que lo permitan, como Ruiz Cortines, Américas, Murillo Vidal, 20 de Noviembre, entre otras.El cambio de sentido de calles fue otro de los experimentos que se llevaron a cabo en su gestión, aunque admitió que se tuvo que dar marcha atrás en las avenidas 20 de Noviembre y Américas porque estuvo mal diseñado, lo que generó resistencia de las vecinos.No obstante, sostuvo que ya se implementó en los alrededores del Cerro del Macuiltépetl, donde están hospitales importantes, gracias al acuerdo que hubo con los vecinos que prefirieron que la circulación fuera de un sentido en una calle y del otro en la siguiente.“La movilidad nos concierne a todos. Creo que esa es una de las lecciones de este Gobierno, que para mejorar muchas cosas de la ciudad todos nos tenemos que hacer responsables. Hay que hacernos responsables de los residuos, del agua, de la seguridad, de las áreas verdes, de las heces de las mascotas”, planteó.La máxima autoridad de Xalapa reiteró, una vez más, que es falso que durante su periodo se haya caído en subejercicio de recursos, como se le cuestionó al final de cada año.“Eso no es verdad, eso es mentira. Normalmente todo Ayuntamiento recibe una partida presupuestal del Gobierno Federal a través de dos fondos, el FORTAMUN y FISM. Se sabe desde el principio cuánta obra puede hacer con esos recursos y se hace un programa de obra pública. En los cuatro años se ejerció a plenitud ese recurso”, recalcó.Al respecto, aclaró que el dinero que devolvió a las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fueron los intereses por rendimientos luego de invertirlo en las instituciones bancarias y que no fue posible gastarlo todo antes de concluir el plazo para ello.“El primer año hubo un interés que no se pudo ejecutar a plenitud. Ése fue el dinero que se devolvió, son intereses, no es que se haya subejercido el recurso. Se utilizó todo, cabalmente, a plenitud. Y desafortunadamente no pudimos aprovechar todos los intereses”.Comentó que la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus hizo que no se pudiera avanzar en temas de desarrollo social, porque implicaba la reunión de personas para recibir cursos y talleres y llevar a cabo actividades recreativas.“Y eso es una desgracia para todos. Tuvimos que suspender festivales, actividades recreativas, deportivas. Ésa es una parte que todos experimentamos, como una pérdida que ocasionó la pandemia, además de los fallecimientos muy dolorosos”, comentó.Añadió que la contingencia por el COVID-19 también impidió que se desarrollara la economía de la región a través del turismo, pues fue una de las actividades que se vio más afectada por el confinamiento y las restricciones sanitarias para frenar los contagios del SARS-CoV-2.“El primer año invertimos mucho dinero para que llegaran más turistas a nuestra región. Vamos a seguir apostando en ese sentido y se lo transmití al alcalde (Ricardo Ahued Bardahuil). Ésa es la mejor apuesta que podemos hacer como región”, manifestó.Por otra parte, resaltó el reciente nombramiento de Xalapa como Ciudad Creativa de la Música por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y que se reforzará con la construcción del Museo de la Música Veracruzana en la casa “Doña Falla”.“Esos fueron temas que nos hubiese gustado avanzar más para darle más empleo a la ciudad, más economía. Creo que son terrenos donde quedan pendientes importantes”, mencionó.Finalmente, adelantó que al dejar el cargo volverá a la docencia en la Universidad Veracruzana (UV), donde se desempeña como investigador, sin dejar de apoyar a la Cuarta Transformación porque dijo que “de todo corazón, lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador es lo mejor que le ha ocurrido al país en muchos años”.