Xalapeños ignoran llamado a quedarse en casa; andan en la calle “porque es su derecho”

Aunque los elementos de la Policía Municipal realizan rondines y operativos para exhortar a los ciudadanos de que se resguarden en casa, muchos xalapeños siguen en los parques y al hacerles la petición de retirarse, apelan su derecho a libre tránsito.



Lo anterior, lo dijo el director de Seguridad Ciudadana, Francisco Felipe Villa Campa, al narrar que al acudir al parque de Los Berros, personas a quienes exhortó a retirarse le enfatizaron que tienen derecho a transitar de manera libre por las calles.



"Hace unos días en Los Berros me tocó interactuar con una familia a la cual invité a que pasara a su casa, me señalan que constitucionalmente tienen derecho al libre tránsito, efectivamente la Constitución nos da nuestras garantías, sin embargo, le señalamos que por la contingencia que estamos viviendo se les hacía la invitación, se les exhortaba, a permanecer en casa para salvaguardar su salud y la de los niños que estaban en ese lugar".



Asimismo, reiteró que en la ciudad aún no existen indicaciones de reprender a las personas que estén fuera sin razón. Además, solicitó que no se genere pánico y que no se haga caso a las fake news.



"Las instrucciones de los gobiernos son concientizar a la ciudadanía, hacerles ver la problemática. Por parte de la Policía Municipal no tenemos ninguna instrucción. Nuestro Alcalde ha sido muy enfático de buscar el contacto con la ciudadanía".



Así también, consideró que poco a poco los ciudadanos están tomando conciencia de no salir si no es necesario pero refirió que seguirán haciendo los exhortos a aquellos que les está costando seguir las indicaciones.