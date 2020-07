Xalapeños no ayudan contra pandemia, dice Regidora; pide filtros en entradas a la capital

El Ayuntamiento de Xalapa podría solicitar cercos sanitarios en todas la entradas hacia la ciudad, con el fin de verificar que los ciudadanos que hacen uso del transporte público y los mismos operadores acaten las medidas obligatorias ante la pandemia COVID-19.



Lo anterior, lo pidió en Sesión Ordinaria de Cabildo la regidora Consuelo Ocampo Cano, pues afirmó que los ciudadanos no están contribuyendo a disminuir las cifras de contagio.



“Quiero proponer que se pongan filtros sanitarios a la entrada de Xalapa, en todas y cada una de las entradas de Xalapa para que ahí, en esos filtros sanitarios con el apoyo de las fuerzas de seguridad, se verifique que el transporte público está cumpliendo con exigir el uso del cubrebocas”.



La Edil resaltó que son decenas de ciudadanos que acuden diariamente a la ciudad, por lo que es urgente garantizar las medidas de seguridad, sana distancia y el uso de cubrebocas, que para el Estado son obligatorias en el servicio urbano y taxi y en Xalapa, para los transeúntes.



Al respecto, el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero aseguró que se implementarán todas las propuestas que sean viables para poder combatir la pandemia.



Durante el reporte de seguimiento a las acciones desarrolladas por el Ayuntamiento ante la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS Cov-2, el Alcalde recordó las reuniones que se han con autoridades municipales de la región, con concesionarios del transporte público y comerciantes para reforzar la aplicación de dichas medidas de prevención.



El munícipe solicitó a la población asumir su responsabilidad para acatar las recomendaciones, evitar aglomeraciones en las unidades de transporte, centros comerciales y no realizar fiestas, ni públicas ni privadas.



Además propuso al cuerpo edilicio tener medidas más rigurosas, como bajar sus salarios o donar parte de sus ingresos para la adquisición de más despensas.



“Quizá tengamos que aplicar medidas más rigurosas, bajarnos los salarios, creo que es muy necesario. Lo que necesitamos es ser solidarios, solidarios con quien ahorita no tiene empleo y tiene grandes dificultades para sostener a su familia, solidarios con quien tiene que pagar medicina”, concluyó.