Xalapeños no están cumpliendo cuarentena, tenemos que ser “más rudos”: Regidor

El regidor del Ayuntamiento de Xalapa, Francisco Javier González Villagómez, pidió ser más estrictos con los ciudadanos y comercios, pues lamentó que la población siga sin acatar las recomendaciones de las autoridades federales, estatales y municipales.



"Dentro de lo que se ha hecho en este Cabildo, es exhortar a los negocios, a los comercios establecidos que cierren sus puertas si no son esenciales. Desafortunadamente, algunos comercios establecidos y tianguis no están acatando las dispocisiones".



"Desafortunadamente, la ciudadanía no está acatando las disposiciones. Como dice el dicho, estamos trabajando para la ciudadanía pero vamos a tener que trabajar a pesar de la ciudadanía, qué significa, que tenemos que ser un poco más rudos", dijo.



Durante Sesión Ordinaria de Cabildo, el también titular de la Comisión Edilicia de Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastro criticó el hecho de que aquellos xalapeños que sí se quedaron en casa, resulten contagiados por los "imprudentes".



"Al final de cuentas, la gente que sí se guardó dos meses, son los que se van a contagiar por la gente imprudente".



Así también, reconoció el trabajo que están realizando las distintas direcciones del Ayuntamiento: Desarrollo Económico, Protección Civil, Seguridad Ciudadana, DIAC y demás. Pero recriminó que por la necedad de muchos, el personal que sale a trabajar ponga en riesgo la salud de su familia.



"Reconozco el trabajo de las direcciones y de todas las áreas pero están arriesgando su salud y de su familia. Seguridad Ciudadana, Protección Civil, hasta los criticados inspectores del DIAC que también tienen que ir a los gimnasios que siguen abiertos, tienen que ir a los bares que siguen abiertos clandestinamente, ellos tienen que ir a pedirles que cierren".



El Edil reiteró que la falta de responsabilidad no va con las etiquetas que se le han dado a la ciudad como la “Atenas Veracruzana” o la “Metrópolis de la Cultura”, si los xalapeños siguen ignorando las indicaciones del sector salud.



Por lo anterior, el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero explicó que este periodo está siendo muy difícil, ya que se encontró a una sociedad lastimada por políticas erróneas.



"¿Por qué tenemos a un sector informal? Más del 60 por ciento no trabaja en el sector formal. Que no trabaje en el sector formal es un problema muy grave, porque no hay suficiente empleo en el sector formal. Estamos enfrentando una situación muy difícil, producto de muchos años de modernización tecnológica que en lugar de contribuir a un nuevo reparto de la riqueza, sólo un segmento muy pequeño se beneficia ", dijo.