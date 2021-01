Xalapeños “no lo han hecho tan mal” y son ejemplo en prevenir el COVID, afirma Alcalde

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, comentó que la población de la capital del estado, en comparación con la de otras ciudades, se ha cuidado "bastante" durante la contingencia sanitaria por la COVID-19.



"La ciudadanía xalapeña se ha cuidado bastante, si ustedes ven comparativamente el número de habitantes que tiene nuestra ciudad, comparado con el número de habitantes que tienen otras ciudades, si ustedes hacen esa comparación, número de habitantes, número de contagios, número de fallecidos, hay que decir que nuestra ciudad no lo ha hecho tan mal".



Aseguró que cada día hay más ciudadanos conscientes de las medidas sanitarias que se deben seguir ante la pandemia.



"Las cifras son muy engañosas, porque si vas a comparar, entonces tienes que comparar con el tamaño de población. En el caso de Veracruz yo sufro nada más de ver lo que les pasa a mis paisanos que viven en el Puerto. Veracruz casi tiene la misma población que nosotros. Hay lugares donde desgraciadamente el impacto ha sido más severo, tal vez por su clima, por la cultura cívica, o tal vez porque no se ha hecho un buen trabajo desde las áreas de gestión municipal".



Ante un posible repunte de coronavirus en la ciudad, el alcalde también reiteró que el cambio del semáforo epidemiológico, dependerá de lo que dicte el sector salud, aunque no descartó que este cambie nuevamente después de las reuniones o fiestas que se pudieron realizar en este mes.