Xalapeños no pagarán por el agua que no reciben, promete Cinthya Lobato

La candidata a la Presidencia Municipal de Xalapa por el partido Unidad Ciudadana (UC), Cinthya Lobato Calderón, aseveró que los ciudadanos no pagarán el agua si no reciben el servicio por parte de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), esto por los problemas que origina el programa de tandeos.



"Habrá que revisar quién no recibe el servicio no puede estar pagando por algo que no tiene. Haremos supervisión de las tuberías, que son tuberías viejas, drenajes. Con todo esto que nos vamos a ahorrar con esta supervisión de la ‘caja grande’ que es CMAS, vamos a poder emplearlo a esta revisión y componer la tuberías".



Lo anterior lo dijo durante la conferencia de prensa "Diálogos para Gobernar Xalapa y Legislar por Veracruz", donde se tocó el punto "Agua potable para Xalapa, un derecho humano de los xalapeños para la vida y el desarrollo".



Respecto de las inundaciones que dejó el frente frío 56 en la Capital del Estado, aseguró que trabajarán para que desde el primer mes de su gobierno se realicen proyectos de calidad para evitar los daños que se están observando ahora en las viviendas de las familias.



"Es una sinvergüenzada de parte de nuestras autoridades, de quienes han estado ya y de quienes están, no llevar un plan estratégico para resolver temas como este. Si hubiéramos iniciado desde hace años que suceden estas inundaciones en los lugares que ya sabemos, tendríamos avances", concluyó.