Xalapeños no quieren cubrebocas, no creen en el COVID-19, lamentan policías

Elementos de la Policía Municipal de Xalapa lamentaron que la ciudadanía siga sin creer en el COVID-19, pues aseguraron que al repartir los cubrebocas varios transeúntes no los aceptan, afirmando que no existe el virus.



"Hay personas que fácilmente lo aceptan, nos agradecen el apoyo, sin embargo, también está el otro lado de la moneda donde hay personas que nos dicen que no les va a pasar nada o con un gesto nos hacen la negativa y no nos los reciben", señaló José Ignacio Rodríguez Platas, oficial de la dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal.



Al realizar un recorrido por la zona centro, comentó que a pesar de ello, continuarán con la entrega de cubrebocas en varios puntos de la ciudad y en el transporte público, en este último dijo que, en algunos casos, también hay negatividad de utilizarlo.



"Nos estamos dividiendo en 5 brigadas distintas con aproximadamente 10 elementos cada una. Hay operadores que con mucho gusto nos reciben el cubrebocas y a su vez nos permiten subir y entregarle a su pasaje. Sí hay chóferes que no lo reciben o que simplemente no nos abren la puerta".



Informó que desde el inicio de estos recorridos por el municipio, van entregados más de 20 mil cubrebocas de un total de 180 mil que adquirió el Ayuntamiento, iniciativa que continuará.