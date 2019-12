Xalapeños no quieren separar basura, lamentan en Limpia Pública

El secretario general del Sindicato “Solidaridad Urbana” de Trabajadores Municipales al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa adheridos a la FATEV-CAT, Guillermo Caballero de Jesús, lamentó que los ciudadanos sigan sin tener la cultura de separación de residuos sólidos.



"La gente no los está usando de manera adecuada, creo que ha estado fallando un poquito, creo que deberíamos de haber empezado con la educación con la gente, para posteriormente poner esos contenedores, porque la gente todavía echa la basura revuelta".



A pesar de que el Ayuntamiento de Xalapa está preparando a la ciudad para ser un lugar libre de bolsas, iniciativas para la separación de desechos, las personas no hacen conciencia sobre la problemática, indicó Caballero de Jesús.



"No hay cultura, creo que falló eso, primero debió informarse a la gente para qué servían los contenedores y cómo se iba a separar. Eso fue una buena inversión, pero nos da tristeza que el Ayuntamiento no empezó por lo primordial, que era la concientización y la cultura".



Por su parte, criticó que no hay una relación definida con la Subdirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio, ni con el área de inspección.



"No hay una coordinación bien definida dentro de la Subdirección de Gestión Integral, falta. Tenemos el área de inspección y yo lo he recalcado, el día de hoy mandan a inspectores a levantar multas, el día de mañana los mandan a hacer perifoneos, no hay una definición, es lo que les está fallando", finalizó.