Xalapeños no reaccionan ante sismos, critica Cronista de la Ciudad

Hace 100 años, la noche de un 3 de enero de 1920, a las 22:25, ocurrió un sismo con magnitud de 6.4 grados con epicentro cerca de la comunidad de Quimixtlán, Puebla, a unos kilómetros de Xalapa, Veracruz. No obstante, hasta la fecha, aún es necesario crear una cultura de alerta entre la familia, sociedad y gobierno xalapeño.



Lo anterior lo manifestó el cronista de la capital, Vicente Espino Jara, pues dijo que a pesar de que este sábado también hubo un sismo con magnitud 6.5, al sureste de Unión Hidalgo, en Oaxaca, y que se pudo percibir en Xalapa, la ciudadanía no está preparada para un percance.



"Debemos de generar una cultura en la familia, desde la visión social y gubernamental para estar siempre alertas; anoche tembló, y la pregunta es: ¿qué tan preparados estamos para recibir esto?".



En ese sentido, indicó que los xalapeños no reaccionan con la inmediatez que se debería, por lo que es necesario empezar a crear políticas educativas y de formación para las nuevas generaciones.



"Yo sí creo que se debe generar una política pública educativa, de formación a las nuevas generaciones, porque es algo a lo que la humanidad ha estado susceptible en cualquier momento, porque no lo podemos prevenir. Yo sí creo que tenemos que trabajar muy en serio y con una línea de trabajo a largo plazo".



El sismo de hace 100 años dejó más de 3 mil muertes y desaparecidos. El hecho lamentable provocó pérdidas totales en bienes materiales, pueblos incomunicados y derrumbes de cerros y personas dafnificadas.