Xalapeños peligran y se complica reubicarlos

Mientras se construye un muro de contención en la unidad habitacional Nuevo Xalapa, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) busca generar un acuerdo para que todos los residentes accedan a una reubicación temporal.El titular de la dependencia, Elio Hernández Gutiérrez, reconoció que carecen de fondos para trasladar a todos los vecinos a un sitio seguro, por ello se encuentran en pláticas con la Secretaría de Protección Civil (PC) para atender este asunto y encontrar una solución, incluso con la intervención del Ayuntamiento.En la zona, una empresa contratada por la SIOP construye 3 muros de contención con una inversión de 25 millones 624 mil pesos, con lo que se busca evitar que colapsen edificios de Xalapa 2000 y Nuevo Xalapa que han sido afectados por las lluvias.En el caso de Nuevo Xalapa, cuyos cimientos quedaron expuestos el pasado lunes 4 de julio, ya había sufrido afectaciones con otras temporadas y principalmente por el huracán Grace, que tocó tierra en Veracruz en agosto de 2021.A inicios de este mes la empresa Rawen Ingeniería, S.A. de C.V. estaba por realizar el colado del muro de contención en dicho lugar, luego de casi un año del ciclón, sin embargo, las lluvias de ese día terminaron por colapsar el proyecto y ahora tuvieron que retomar los trabajos que podrían llevar meses.Pese al riesgo, algunos vecinos afirman que no dejarán sus hogares al ser su único patrimonio, pese a la recomendación de Protección Civil y de la propia SIOP para ser reubicados temporalmente, aunque sin darles una solución factible, según los damnificados.Hernández Gutiérrez recordó que se trata de unidades habitacionales de más de 3 décadas, las cuales no deberían de haberse construido porque se cimentaron en un sitio propenso a deslizamientos, lo que ahora se tiene que resolver por el actual Gobierno estatal.“Ese es un problema, nosotros platicando con Protección Civil tenemos que volver a sacar la obra. Obviamente ellos (la constructora) estaban haciendo sus procesos bien (…); creo que ese día iban a empezar a colar, ahora sí les ganó la lluvia, tenemos que volver a reprogramar y tratar de platicar con la gente”, dijo el funcionario.Respecto a la reubicación, aclaró que los residentes no tienen que abandonar sus hogares, solamente retirarse mientras concluyen los muros de contención.“Estamos platicando con Protección Civil porque obviamente nosotros no contamos con ese dinero para reubicarlos, pero habrá que platicar con ellos. Lo ideal es hacer la obra lo más pronto posible; obviamente esperemos y así será, que no pase nada, pero lo ideal es reubicarlos, acabar la obra y después que regresen a vivir en sus casas (…).“Al final de cuentas es platicar (…), a lo mejor, pues todos tienen familia. Es complicado, pero se puede llegar a un acuerdo con ellos”, consideró.El Secretario aseveró que la constructora que realiza los muros tiene experiencia, por ello confían en la calidad de los trabajos pese al inconveniente que se registró hace unas semanas.Consultado al respecto, el presidente del Patronato de la unidad habitacional, José Alfredo Sánchez López, dijo que en el fraccionamiento es necesario realizar otros trabajos además de los muros de contención, pues los edificios siguen viéndose afectados por las lluvias de este 2022.Explicó que en la unidad habitan 12 familias, de ahí que si no se atienden todos los imperfectos podría ocurrir una tragedia.“Acabamos de meter escritos en el ayuntamiento de que hay filtraciones de agua en otros puntos del fraccionamiento. Estamos pidiendo algunas adecuaciones que no están contempladas (con los muros); ni siquiera un desagüe que se necesita cerca del muro”, refirió.Detalló que los habitantes del edificio ”Alhelí” 1 son los que se encuentran en un punto crítico, pero algunos carecen de recursos o no tienen familiares que puedan ayudarles para una reubicación temporal.En la zona el vecino Alejandro Isidro Sánchez Marín declaró a medios de comunicación que no le importa si el edificio se cae con él dentro. El jubilado argumenta que se trata del único bien que posee.“Llevo 29 años, desde que me lo dieron, el departamento estaba nuevecito. Yo soy de los pocos que se ha quedado”, menciona.