Xalapeños podrían pagar más en impuesto predial para 2023

El Ayuntamiento de Xalapa actualizará los valores catastrales en el municipio, lo cual deberá ser autorizado por el Congreso del Estado para que se empiece a aplicar a partir de 2023.En entrevista, la regidora sexta del Ayuntamiento de Xalapa, Martha Valentina Domínguez Vásquez, explicó que el Cabildo de la ciudad avaló un acuerdo en ese sentido, que fue enviado a la Legislatura para su estudio y aprobación."Se está solicitando al Congreso la autorización para llevar a cabo una actualización de los valores catastrales en el Ayuntamiento de Xalapa. Este proceso según lo marca la normativa se lleva a cabo cada cuatro años y tiene que ver con la actualización de todos los predios conforme al valor catastral, sobre todo en todos aquellos que han sido beneficiados por obra pública", precisó.La edil apuntó que una vez reciban la respuesta del Congreso y si es en sentido afirmativo, se informará a la ciudadanía sobre el procedimiento que se va a llevar a cabo para realizar la referida actualización, que impacta también en el monto que se paga del impuesto predial."Cuando se actualizan los valores catastrales, hay una modificación en el valor de muestras propiedades y ese valor al incrementarse debido a la infraestructura de obra pública que se genera alrededor, sí genera un cambio en el pago, no es un cambio significativo, simplemente se actualiza", refirió Domínguez Vásquez.Explicó que son las áreas de Catastro y Desarrollo Urbano las encargadas de llevar a cabo el procedimiento operativo de acuerdo con la zonificación que hay de la ciudad."De acuerdo con la zonificación que tiene Desarrollo Urbano de zonas de fraccionamientos, de zonas populares, de zonas medias y todo esa división, se generan los montos. No es lo mismo lo que se paga en una zona residencial, de acuerdo con la infraestructura, que lo que paga en una colonia popular, donde todavía no se tiene infraestructura, conforme las necesidades de urbanización", concluyó.