Xalapeños posponen sus bodas por el coronavirus

Debido a la emergencia sanitaria por coronavirus, al menos 40 parejas en Xalapa aplazaron para los primeros días de mayo la celebración de matrimonios, admitió el oficial del Registro Civil, José Luis Martínez Corona.



"Los matrimonios se suspendieron, todos los de marzo y abril, se reagendaron para el mes de mayo y una vez se declare la Alerta Sanitaria en un nivel de menor gravedad", dijo.



Señaló que en estos casos, los contrayentes pidieron diferir la celebración o se contactó a las parejas para notificarles del cambio de fecha.



"Lo que estamos haciendo en el área de Matrimonio es que les estamos dando cita para agendar a meses posteriores y no parar la agenda, a esas citas viene una de las partes, entrega su documentación y se les recibe", dijo.



Señaló que en el caso de las campañas de matrimonios gratuitos, se les solicita que presenten su documentación vía correo electrónico.



En todo caso, actualmente no se ofician los matrimonios ni en el Registro Civil, ni en salones de fiestas o domicilios particulares.



Indicó que por lo menos 40 parejas con boda apartada para marzo o abril pidieron mover las fechas de su celebración, debido a la indicación del Ayuntamiento para evitar eventos donde se concentraran más de 40 personas.



Sobre los divorcios, los interesados acuden de manera separada y cada uno entra con sus respectivos testigos para las firmas de las actas.



Esto aplica a los divorcios administrativos, aunque por la vía judicial, permanece parada la actividad en los juzgados civiles.



Refirió que la atención en las oficinas continúa bajo condiciones de contención de contagios y se incluyen filtros de acceso para limitar el aforo de personas.



"Entran grupos de cuatro personas para copias certificadas por turno, termina, pasa otro, (...) matrimonios, nacimientos y divorcios se trabajan con cita, es decir, cada hora atendemos dos trámites y así la gente no espere", dijo.



De esta manera, se atiende a un mismo número de personas pero de manera diferida.



"Ahora con la segunda fase, aprovechamos la infraesestructura y dividimos en cada acceso una materia distinta de trabajo y los usuarios están en distintos puntos", dijo.