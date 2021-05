Xalapeños prefieren tiendas departamentales que comercio local, lamentan

La administradora del grupo “Mujeres Mágicas”, Lluvia Díaz, lamentó que la sociedad no apoye al comercio local y prefiera irse a las tiendas departamentales de Xalapa.



"Es muy difícil que la gente apoye al consumo local y también es muy difícil encontrar un espacio que esté abierto, para que la gente no tenga miedo de acudir. Nosotras contamos con todas las medidas".



Comentó que a través de Facebook han logrado ofertar sus productos pero las ventas no son tan redituables como vender en algún lugar abierto.



"Muchas se quedaron sin empleo y a raíz de la pandemia se nos ocurrió hacer este equipo que empezó siendo de amistades y comenzó a crecer, ahora nuestra comunidad es de 14 mil mujeres. En Facebook ofreces pero no llegas a muchos espectadores".



Por ello, invitó a los xalapeños a asistir este 15 y 16 de mayo en el parque Doña Falla, de 10:00 a 18:00 horas, donde se expondrán diversos productos realizados por mujeres.



"Vamos a tener varios atractivos, música en vivo, todo para que la gente asista y consuma los productos de las chicas que van a participar. Somos 76 expositoras", comentó.