Xalapeños siguen sin usar cubrebocas pese a disposición de Ayuntamiento

El director de Protección Civil del Ayuntamiento de Xalapa, José de Jesús Vargas, admitió que a pesar de la disposición del uso de cubrebocas para evitar contagios de Coronavirus emitida este martes por el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, una parte de la ciudadanía no lo está utilizando.



Entrevistado, dijo que ayer y hoy, elementos de esta área insisten a la gente para que los usen, además de que destacó que están acudiendo a tianguis para proporcionarlos a vendedores y clientes.



“Así es, la gente no los está usando pero seguiremos insistiendo, ayer y hoy se estuvieron entregando en los diferentes tianguis, así como también se les proporcionan volantes con las recomendaciones para evitar el contagio de COVID-19. Se hace entrega de cubrebocas a personas que asisten a los tianguis, así como a los comerciantes que carecen de los mismos”, explicó.



No obstante, previó que en breve saldrá el acuerdo de manera oficial y entonces la población tendrá que acatar esta medida, pues de lo contrario podrían hacerse acreedores a sanciones.



“Está por salir el acuerdo oficial y a partir de ello se hará efectivo”, acotó.



En tanto, señaló que esta área continuará en trabajo preventivo y agregó que aunado a esto, siguen sanitizando lugares con aglomeraciones, como es el caso de los tianguis.



“De igual manera, se está continuando con la sanitización de toda el área que ocupan los tianguis, esto previo a que se instalen”, finalizó.