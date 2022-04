Xico buscará reactivar su economía en festival "Orgullo Veracruzano en la Capital"

Realizarán el festival "Orgullo Veracruzano en la Capital" con el objetivo de promocionar y reactivar la cultura, el arte y la gastronomía xiqueña.Cortino Cortez, organizador del evento, manifestó que al igual que muchas personas a lo largo de esta pandemia, la economía se ha visto afectada, especialmente para los prestadores de servicios, por ello, se planteó la realización de esta iniciativa."Tuve la oportunidad de platicar con el secretario Eric Cisneros, planteándole la necesidad de reactivar la economía de Xico, Veracruz (...). La pandemia nos ha golpeado mucho y todos los prestadores de servicios estamos pasando las de Caín", mencionó.Informó que además de contar con expositores gastronómicos y artesanos, se destacará la participación artística por parte de danzantes y músicos de tradición xiqueña, sumando así 67 participantes conformados en el evento."Quiero destacar también la importancia que va a tener la participación de nuestra cultura, de nuestra magia, de nuestra tradición, todo lo que ha hecho merecedor a que Xico sea considerado como Pueblo Mágico", añadió.Por su parte, Tomás Raúl Cervantes González, también organizador del festival, comentó que a pesar que no se han tenido avances en la reparación del puente que da acceso a las cascadas Texolo y la Monja, es posible bajar al mirador, esto pensando en que son de las principales atracciones turísticas del pueblo."La cascada de Texolo es uno de los atractivos principales de nuestro destino turístico y es de nuestro agrado comentar que sí hay acceso para ir a ver la cascada de Texolo y la cascada de La Monja. El tema del puente sigue en proceso pero sí hay facilidades para bajar al área de la cascada", señalo.Por último, mencionó que además de este festival, también buscarán realizar otros eventos para reactivar el turismo no sólo en Xico, sino en toda la región que conforma con Xalapa y Coatepec."A nivel nacional hubo un decrecimiento del turismo en todos los sentidos, Xico no es la excepción. Estamos buscando este tipo de eventos para promocionar nuestro destino y poder generar que haya mejora económica en toda la región", finalizó.La expo tendrá lugar este 5 y 6 de abril y estará instalada en los bajos del Palacio de Gobierno, en esta ciudad capital.