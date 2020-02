Xico dejó de apoyar a Bomberos de Coatepec por recortes y gastos no contemplados

La alcaldesa de Xico, Gloria Galván Orduña, indicó que para el Ayuntamiento ya no era posible continuar con el apoyo que se había estado proporcionando al Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región.



Al ser cuestionada sobre el tema, refirió que además de recortes a participaciones, el Ayuntamiento ha tenido que erogar pagos que no estaban contemplados, como es el caso de los agentes y subagentes municipales.



“Es difícil tocar ese tema porque nos llegó menos recurso, hubo un recorte, creo que es de entender. No es que nosotros no queramos apoyarlos, ya no podemos. Un gran problema es lo de los agentes municipales, nos obligan a pagarles, son 30 personas más en la nómina y nos falta recurso y les tengo que pagar”, detalló.



Agregó, además, que deben cumplir primero con la nómina de los empleados de todas las áreas, dando prioridad a los sindicalizados, por lo que ya no era posible otorgar el apoyo a Bomberos.



“Es por ese motivo que nos encontramos amarrados de la manos, tenemos que ir cumpliendo por partes, los sindicalizados y sus derechos. Primero es la nómina de ellos, luego la de los agentes, la de los policías, la de Protección Civil y la de Limpia Pública y la de los Ediles para no tener problemas y los demás nos tenemos que aguantar”, concluyó.