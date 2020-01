Xico lleva un mes sin servicio de ambulancia

El municipio de Xico no cuenta con una ambulancia desde el mes de diciembre, así lo aseguraron pobladores señalando que a pesar de que el Ayuntamiento cuenta con dos unidades, éstas no funcionan.



Al respecto, el presidente de la Asociación Civil “Club Caza, Tiro y Pesca El Cadete”, Juan Carlos González Suárez, indicó que es urgente que se atienda este tema, pues los habitantes constantemente requieren el servicio de traslado.



“Desde el 21 de diciembre la gente comenta que no hay ambulancia en Xico, el 24 de diciembre conseguimos pero solo ese día. El municipio tiene dos ambulancias y están fuera de servicio, no tenemos ambulancia, una ambulancia está inscrita a la Dirección de Vialidad, pero no tiene los aditamentos necesarios y la otra desgraciadamente solo cuenta con algunos accesorios para traslados, sin embargo está fuera de servicio”, abundó.



Ante esto, señaló que desde esa agrupación se busca conseguir una unidad para poder cumplir con esa necesidad de la población, aunque aclaró que con ello no se busca evidenciar a la autoridad municipal.



Dijo que se espera obtener los recursos a través del apoyo de empresarios y sociedad, para que en breve se cuente con este servicio.