Xico se reactiva; negocios no esenciales ya operan

El regidor primero de Xico, Eduardo Pozos Pérez, indicó que poco a poco el Pueblo Mágico va reactivando sus actividades comerciales regresando a la normalidad.



Informó que los negocios no esenciales ya están operando de manera normal pero con medidas sanitarias, como el uso del cubrebocas y sanitización de los espacios.



“Los negocios no esenciales están operando de manera normal, se les pidió que acaten las medidas sanitarias, el uso del cubrebocas, la sanitización de espacios, sin aglomeraciones, las medidas no están tan restringidas”, acotó.



Agregó que el Cabildo analiza de manera diaria los datos que proporciona la Secretaría de Salud para tomar decisiones, por ello y por el momento, señaló que las acciones no son tan restringidas para los comercios.



“Estamos analizando cómo se comporta la pandemia, acordamos en ayudar a los comercios, no poner medidas tan drásticas, para que presten sus servicios”, comentó.



Asimismo, precisó que también los restaurantes van recibiendo a más visitantes, aunque aclaró que provienen de la región.



“Poco a poco llegan visitantes de la región, turistas no hay, es raro ver de otras partes de la República. Poco a poco se reactiva y regresa a la normalidad pero sin bajar la guardia, con un monitoreo diario y con base a eso tomamos medidas”, finalizó.