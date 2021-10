Xico ya dejó sin paga a bombero voluntario de Coatepec

Desde septiembre, el Ayuntamiento de Xico dejó de apoyar con el pago del salario de un elemento del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región, informó el comandante Diego Solano Montano.Expuso que el voluntario ya no recibió su pago, por lo que entienden que el apoyo quedó suspendido, a pesar de que faltan poco más de dos meses para que finalice la administración municipal.Por ello, adelantó que buscarán la ayuda con el Alcalde electo, pues en caso de que el Ayuntamiento decida no aportarlo a la agrupación, se reduciría el personal y los servicios en los municipios.Asimismo, Solano Montano dijo que confían en que el Gobierno Municipal entrante en Coatepec mantenga los salarios para los demás elementos con los que cuenta el Cuerpo de Bomberos.“De hecho, muchos antes de las elecciones ya nos habíamos acercado al Alcalde electo y nos ofreció todo el respaldo, mucho antes y esperamos que así sea, una vez llegado el momento volveremos a pedirle su apoyo”, comentó.Del resto de los ediles de los municipios cercanos, señaló que siempre se han mostrado renuentes a hacer aportaciones a la agrupación, sin embargo, no descartó que alguno pueda apoyar.