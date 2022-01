Y apenas regresaban… Escuela boqueña suspende clases por brote de COVID

Tras confirmarse tres casos positivos de COVID-19 entre personal docente y administrativo de la Escuela de Bachilleres Vespertina “Esteban Morales”, en Boca del Rio, la tarde de este miércoles ya no recibieron alumnos y han decido suspender las clases al menos hasta el próximo lunes.Algunos profesores manifestaron su molestia, acusando que la subdirectora Ana Zúñiga no aplicó el protocolo de salud, pues al enterarse de que una docente manifestaba síntomas gripales el día martes, sólo se dignó a preguntarle si se sentía mal, pero en ningún momento la aisló y la mantuvo en la escuela.Dicha docente se hizo la prueba y resultó positiva, al igual que otros dos trabajadores del bachillerato que empezaron a sentirse mal, lo que causó molestia entre los demás trabajadores, entre quienes hay una embarazada.Ante la situación, la coordinadora estatal de bachilleratos de la zona, Jacqueline Trujillo, acudió a las instalaciones para reunirse con los docentes, administrativos y personal de limpieza, donde concluyeron suspender las labores hasta el día lunes y luego determinarán si regresan o continúan a distancia, una vez que todos los trabajadores tengas su prueba COVID, ya que varios convivieron con los ahora infectados.“Ahorita esta semana vamos a esperar sus resultados (COVID) para entonces aplicar las medidas correspondientes para no afectar o que esté en riesgo cualquier compañero”, dijo la coordinadora.