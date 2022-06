Ya bajamos delitos y vamos por menos, dice Gobernador

De 8 delitos diarios que se presentaban en gobiernos anteriores en Veracruz, la actual administración los ha bajado a 4 “y vamos por menos”, aseveró el titular del ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez.Durante conferencia de prensa, el mandatario estatal expresó que estas cifras de reducción no se habían presentado antes en Veracruz.“Que nos juzgue la historia pero esto no había pasado en Veracruz”, dijo al mencionar que los pasados gobiernos, con todo y cifras maquilladas, dejaron un promedio de ocho delitos diarios; “pero bajamos a cuatro y este año queremos llegar a tres, incluso superar esa meta”, adelantó.El Gobernador reiteró que este logro tiene que ver, primero, con la decisión de coordinarse con el Gobierno Federal tras los delitos del fuero común, además de que el Presidente de la República tiene la voluntad de establecer el esfuerzo mediante las Mesas para la Construcción de la Paz.“Pero también gracias a que hoy se atiende la desesperación social que causaron 30 años de neoliberalismo, pues los primeros dos años hubo una inversión de 50 mil millones de pesos y en el tercero llegó a 60 mil la cifra en apoyos directos a la gente que más lo necesita. Asimismo, el hecho de acabar con la corrupción y no pactar con los grupos delictivos”, agregó.Durante la reunión con medios de comunicación, el mandatario dio a conocer la tabla de homicidios dolosos en el periodo enero-mayo 2022, que ubica a Veracruz en el lugar 13 a nivel nacional, aun siendo de los primeros por número de población; mientras que por cada 100 mil habitantes tiene un promedio de 1.1, por debajo de la media nacional que es de 2.2 y ubicado en el lugar 23. “Ya mejor contamos de atrás hacia delante porque estamos muy abajo”, concluyó García Jiménez al numerar los resultados en esta materia.