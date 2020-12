Ya casi está lista alianza con PAN y PRD en Veracruz, asegura PRI

En los próximos días se concretará formalmente la alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor en el Veracruz, Jorge Armando Meade Ocaranza.



Aunque no detallo en qué municipios irían juntos los tres organismos políticos, sí resaltó que llevan un avance importante en la organización para las elecciones del 2021.



"En estos días vamos a precisar los municipios y los distritos pero la alianza se va a dar, se va a suscribir formalmente, ya hay todo un proyecto de cómo va a quedar", dijo.



En municipios importantes electoralmente por el número de votantes, como la zona conurbada Veracruz-Boca, tampoco se ha definido si habrá alianza.



Estos distritos y ciudades se analizan porque no quieren anticiparse a la firma de la alianza.



“Estamos formulando para no cometer una falta de atención, hasta que se firme ya podemos anunciar los municipios y cómo quedó, si está contemplado gran parte de los municipios del Estado”, dijo.



Meade Ocaranza aseguró que en materia de cumplimiento, el Gobierno Federal de MORENA ha fallado, principalmente en seguridad y salud.