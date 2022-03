Ya casi lista, la rehabilitación de libramiento de Coatepec

Previo a las vacaciones de Semana Santa, quedará concluida la rehabilitación y mantenimiento del libramiento de Coatepec, hasta el momento el avance es del 87 por ciento y la inversión es de 8 millones de pesos, informó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.Durante un recorrido de supervisión, donde estuvo acompañado del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos y el alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, el mandatario estatal expresó que desde hace varias semanas se inició con un trabajo de tequio en la entrada, por lo que tratarán de mantener ese ingreso de manera presentable y limpio.En coordinación con el Ayuntamiento de Coatepec, se realizaron diversas labores de embellecimiento, donde el Gobierno del Estado se comprometió a otorgar manteniendo del libramiento.“Principalmente bacheo, va ya muy avanzada, yo me encargo de supervisar y autorizar que se entregue la obra cuando esté concluida. Es una obra que ya habíamos comprometido a partir de que se presentaron unas quejas ciudadanas que decían que estaba en muy mal estado”.A decir de García Jiménez, por ello se avanzó en estas labores y se espera que estén concluidas en unas semanas.“Esperamos que esté al cien pronto y es unas de las cosas que estamos haciendo, no sólo encargar la obra, sino también supervisarla y que la empresa cumpla con lo comprometido”, aseveró.Es así que se espera que durante Semana Santa queden concluidas estas acciones que benefician a otros municipios y localidades, ya que es paso para Jalcomulco y Xalapa.De igual modo, dijo que la carga pesada que fluye hacia la zona industrial se ve beneficia con este libramiento, al tiempo de que se evita que este tipo de vehículos transiten por el paso donde hay mayor tráfico.García Jiménez aprovechó este jueves para supervisar los trabajos de mantenimiento que viene realizando la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) en 6.8 kilómetros.Para finalizar, el Gobernador adelantó que uno de sus compromisos es retomar el tramo que quedó pendiente para concluir el libramiento, desde 2014 y así las personas que van hacia Xico no tengan que pasar por el centro del Pueblo Mágico al tiempo de desahogar el tráfico.“Vamos a estudiar, nos coordinamos con el Alcalde a ver si en su administración se puede concretar. Lo vamos a intentar”.