El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Diputado local electo por la vía plurinomal, Marlon Ramírez Marín, dijo estar satisfecho con el procedimiento empleado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) para la asignación de las 20 curules por esta vía.A su llegada a la sede del OPLE para recibir su constancia de mayoría, comentó que si "hubiese un tema que señalar" lo harán ante las instancias jurisdiccionales."Si hubiese un tema que hubiese que revisar lo revisaríamos, tenemos a salvo nuestros derechos, mientras tanto consideramos que la asignación que hizo el OPLE, al respetar el género femenino, creo que es correcto", dijo.Ramírez Marín indicó que hay quienes no entienden que la paridad de género llegó para quedarse, por lo que el PRI es respetuoso de lo que establece la Ley."Estamos muy orgulloso que el día de hoy dos mujeres que han trabajado intensamente por el bien de Veracruz, por la comunidades, por sus municipios, tengan la oportunidad de representar al partido, comprometidos con todos los veracruzanos, por los miles que confiaron en los candidatos del PRI", mencionó.Sobre el caso del próximo diputado por el Distrito 15 Veracruz II, Miguel David Hermida Copado, quien es militante del PAN; el dirigente estatal del tricolor expuso que están en pláticas con él para saber si se suma a su bancada, aunque añadió que buscarán trabajar como bloque opositor en el Congreso Local, tal como lo acordaron en el Congreso de la Unión."Es un tema que lo estamos platicando con el diputado Hermida, con quien los seis tenemos una magnífica relación y que seguramente, además de él, trataremos de hacer los mejores acuerdos por el bien de Veracruz. Hemos estado en pláticas con las dirigencias del PAN y del PRD y estamos en vías de poder consolidar como se hizo en el nivel federal, mantener ese mismo bloque de PAN-PRI-PRD", externó.Enumeró que la oposición en la Sexagésima Sexta Legislatura estaría integrada por dos Diputados del PRD, ocho del PAN, cuatro del PRI y dos de Movimiento Ciudadano (MC)."Y el resto sabemos que son aliados (de MORENA)", mencionó al considerar que como bloque sí sería suficiente para hacerle contrapeso al partido de Gobierno."Claro que sí, que quede claro desde ahora que el PRI es un partido que siempre tiene la capacidad de dialogar, de acordar de platicar pero que el principal compromiso es con la ciudadanía", afirmó el ahora diputado plurinomal electo.Por su parte, el coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, afirmó que "no vemos ningún problema" en la asignación de las 20 Diputaciones de Representación Proporcional.Afirmó que lo que pareciera es que "alguien está moviendo la cuna", con las manifestaciones y rechazos a la conservación de la curul por parte de Juan Javier Gómez Cazarín."Si revisan quiénes van de MORENA, pues entraron dos mujeres y un hombre y el otro es no binario, entonces yo más bien veo que alguien está moviendo la cuna para afectar esa Diputación (de Gómez Cazarín)", aseveró.Aseguró que con estas acciones "están traicionando al Gobernador, debe haber fuego amigo".Con relación a la anulación de la elección municipal de Jesús Carranza, Aguilar Aguilar indicó que esperarán lo que resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en caso de que se ratifique la elección extraordinaria, se tendrá que organizar."Ellos también tienen derecho a decir que no se repita (candidatos del PT) pero ellos pidieron exactamente eso, pidieron que se repitiera. Debimos haber ganado, se le comentó al candidato, ellos no pidieron la nulidad", externó.El dirigente estatal del PT dijo desconocer si Paciano Rueda Canseco está prófugo de la justicia, ante la orden de aprehensión girada en su contra."No lo sabemos realmente", aseveró al acotar que tampoco sabe si él sería nuevamente el candidato en una eventual elección extraordinaria.