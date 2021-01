Ya es oficial la alianza “Va por Veracruz” del PAN-PRI-PRD

Los líderes de los Partidos Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán Avilés; del Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, y de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, presentaron formalmente la alianza “Va por Veracruz”, con la que aseguraron, buscarán defender la democracia, la libertad y el Estado de Derecho en el Estado y el país.



En conferencia de prensa virtual y tras tres cambios de hora para formalizar la presentación de la alianza ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), criticaron el intento del Gobierno Federal por debilitar las instituciones y órganos autónomos y por el manejo equivocado de la pandemia de COVID-19.



El primero en hablar fue Guzmán Avilés, quien dijo que en el PAN celebran y reconocen la disposición al diálogo y al trato respetuoso que hizo posible concretar esta la alianza, “encaminada a buscar el bienestar de los veracruzanos y para generar futuro que Veracruz necesita y merece”.



Dijo que los une el compromiso de integrar la alianza de altura de miras y propósitos conjuntos. “Este bloque de posición es ciudadano conformado por hombres y mujeres de diversos sectores de la sociedad que al igual que nosotros tienen laro que la única forma de reconstruir a México y Veracruz es juntas y juntos”.



Reiteró que el compromiso de Acción Nacional es con los veracruzanos en defensa de la democracia y en defensa de la Nación.



“Entendemos la pluralidad y el gran mosaico de ideas que es Veracruz, por eso el PAN reitera el compromiso de continuar siempre dialogando, siempre buscando equilibrios y acciones responsables que ante todo busquen el bien de Veracruz”, aseguró.



El dirigente panista reiteró que defenderán las instituciones, la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y el fortalecimiento de los poderes, de los órganos autónomos y de los municipios.



Agradeció “la disposición y el valor histórico” que están demostrando las integrantes de las fuerzas que representamos a las y los militantes, “gracias por su compromiso y su vocación de servicio para recuperar y ver crecer a Veracruz siempre, estaremos atentos por construir México y Veracruz por encima de todo”.



Por su parte, Cadena Martínez cuestionó los efectos de la crisis de COVID-19, en la que han muerto miles de ciudadanos, pese a las “cifras oficiales maquilladas” que no coinciden con la realidad”.



“Hay luto en miles de familias en México por una mala contención de la emergencia sanitaria del COVID-19, enfrentamos la parálisis de la economía formal por malas estrategias de contención que ahogan empresas, los negocios cancelan fuentes de empleo, hay una crisis de seguridad que se muestra en todo México y por consiguiente en Veracruz, con escenarios de violencia extrema similar”, indicó.



El perredista aseveró que no hay un gobierno solidario en la crisis sociales y humanas que vive Veracruz, “y lo más grave se está endeudando a nuestra entidad, cancelando el crecimiento económico y el bienestar social”.



Añadió que se formaliza una posición partidista viendo la situación nacional y estatal, con poderes públicos sometidos por el Ejecutivo, con instituciones de contrapeso al poder desaparecidas y asediadas.



“Este no es un acuerdo político frío, sino que retoma la agenda de necesidades de una sociedad que en tan sólo dos años ha incrementado la exploración previa de esta condición”, y apuntó que el frente opositor busca “dar respuesta a las demandas de la sociedad sin dejar de lado los principios que definen la esencia de cada partido”.



Dijo que en el Partido de la Revolución Democrática se congratulan “con la suma de esfuerzos y nos prepararemos para dar la batalla de recuperar Veracruz, de acabar con gobiernos promotores de un encono, de decidir a quienes sí y a quienes no ayuda, administrando la pobreza con fines electorales, que ha dañado la economía y que se burla del dolor humano”.



Acotó que todo será por recuperar y lograr la grandeza de Veracruz de haber tenido por ustedes el espacio de difusión, pero también de entendimiento que sea para bien de Veracruz y vayamos juntos a recuperar a nuestro querido estado.



Entre tanto, el dirigente estatal del PRI, dijo que esta coalición opositora que está obligada a construir es por Veracruz y agradeció a sus homólogos, “el amor por Veracruz, la pasión por la política y el respeto por las instituciones”.



“Hubo un embate del gobierno por desaparecer a la oposición, un embate del gobierno desde el Congreso por hacer menos a las fuerzas políticas de este Estado, ha habido desatención, por no decir ineficacia, por no decir displicencia”, puntualizó.



Destacó que Veracruz está en segundo lugar en feminicidios y en extorsiones,” la seguridad brilla por su ausencia, las inversiones están en el piso, la economía ha decrecido, no mis datos, los datos, son los datos del INEGI, los subejercicios están a la orden del día, el gobierno sigue endeudando a Veracruz y aparte de eso somos el tercer lugar nacional en cifra por defunciones de COVID-19”.



Ramírez Marín comentó que el entender que debieron poner en el centro del interés a Veracruz y a su gente, es lo que los reúne a las tres fuerzas política, y más porque el actual gobierno, según él, quitó los apoyos a las mujeres, a los niños, a los productores del campo y a los pescadores.



“Ésa es la tajante que nos permite a nosotros hoy tomar la determinación de hacer esa firma de este convenio (…) Hoy les digo a 128 días que esta Alianza tiene un claro propósito; devolverle a Veracruz la paz, devolverle a Veracruz la inversión, devolverle a Veracruz la tranquilidad”, ahondó.



Finalmente indicó que esta alianza buscará además devolverle a Veracruz: “las altura de miras, la responsabilidad en el gobierno, la responsabilidad en todas las áreas de la Administración que en tan sólo 25 meses han hecho pedazos”.