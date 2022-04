Ya está listo tren turístico adquirido por asociación en apoyo a niños con cáncer

La noche de este viernes, el presidente de la Asociación Orizaba Propone A.C. (AOPAC), Hugo Chahín Maluly, presentó el tren turístico de esta asociación, el cual comenzará sus recorridos para recabar dinero para el Programa de Niños con Cáncer.En entrevista indicó que aún no se define el costo que tendrá cada boleto, pero podría oscilar entre los 60 a 80 pesos y la ruta que tendrá será por los lugares emblemáticos y turísticos de la ciudad, sin embargo, todavía se está detallando."La gente además de que se entretenga debe saber que aporta a este programa para salvar vidas de nuestros niños con cáncer. En los siguientes días se los daremos a conocer y estimamos que estaría ya prestando el servicio antes de una semana".Los horarios serían fines de semana de 10:00 horas a 20:00 horas y entre semana en las tardes dependiendo del turismo que haya. El recorrido se espera que sea de una hora y visite los lugares turísticos de Pluviosilla.Destacó que este tren está recién llegado a la ciudad y proviene de Barcelona en donde fue adquirido para este fin, pues debido a la pandemia la Feria Expori dejó de realizarse y entonces ya no hay ingresos para este programa.Aunque hay benefactores que apoyan para el programa, dijo que recurso económico fuerte que se tenía era la Feria, la cual no se sabe si se podría volver a realizar en próximos años pues en el sitio donde se realizaba, ahora se ejecutará el proyecto de "Casa Vegas".Cabe hacer mención que desde hace más de dos décadas el Programa de Niños con Cáncer es auspiciado por la Feria Expori y la Asociación Orizaba Propone. En la actualidad hay alrededor de 160 infantes con cáncer tanto en control como activos.