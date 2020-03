Ya estamos en una crisis financiera y económica, advierten

El presidente del Colegio de Economistas en Veracruz, Humberto Flores Huerta, recomendó a la población sólo comprar productos de la canasta básica, dejando de lado productos superfluos en esta contingencia que se vive a causa del coronavirus.



“No entrar en pánico ni en compras de exceso pues hay productos que son perecederos, lo que deben comprar es canasta básica que alcance para unos 20 días, como arroz, frijol, sopa, leche, enlatado. No deben entrar en pánico y no usar las tarjetas de crédito, en todo caso las de débito para evitar el dinero circulante”, detalló.



Y es que previó una crisis económica que la población deberá enfrentar en todo el país, pues señaló que desde el año pasado no hubo inversión en el desarrollo económico por parte de los Gobiernos, además de la falta de generación de empleos, por lo que esta crisis sanitaria que se vive dejará al país aún más lastimado en una recesión que ya se observa.



“Aunque no se habla de crisis, estamos en una totalmente financiera y económica. Por un lado, el petróleo que está por debajo del precio que se estableció en las políticas públicas en el presupuesto de Egresos de la Federación. Por otro, el desempleo que sigue creciendo a pasos agigantados y que ya está en 3.7 por ciento en el indicador y la poca inversión que ha habido desde el año pasado. Eso nos trae preocupados”, refirió.



Explicó que además se agrega el cierre momentáneo de pequeñas y medianas empresas por la contingencia, lo cual dejará sin empleo a muchos mexicanos.



“Los comercios y la industria están enfrentando una situación difícil, están cerrando momentáneamente. Eso va a traer más desempleo y una inflación del 3 por ciento y se prevé que llegará a 5 por ciento. Nos acercamos a una recesión marcada, muchos no lo quieren ver como crisis pero ésta ya llegó. Nos toca esperar lo que viene aunque ya se está viendo la realidad. Venimos de un año crítico donde no hubo crecimiento y este año no lo habrá tampoco”, concluyó.