Ya explicó Gatell por qué no se vacuna a menores: Cuitláhuac

La vacuna contra COVID-19 para menores de edad no está autorizada en el país, pues la COFEPRIS sólo lo hizo por la emergencia para la población en riesgo, por ello no se aplica a menores de 12 años, aclaró el Subsecretario de Salud Hugo López Gatell, al referir que por esa razón no se inocula a niños en Veracruz.



El gobernador Cuitláhuac García Jiménez publicó en sus redes sociales esta explicación, que el especialista dio este día en la conferencia de prensa “mañanera” desde Palacio Nacional.



En ella el funcionario federal, coincide con lo expuesto por el mandatario veracruzano en múltiples ocasiones cuando se le cuestiona respecto a la vacunación a menores en la entidad.



“Hoy en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador_, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y científico especialista médico, explica detalladamente la estrategia de vacunación en su carácter emergente respecto a los estratos de población. Resalta por qué en estas circunstancias de vacunas con permisos de emergencia no se vacuna aún a menores de edad y los riesgos de hacerlo con vacunas no aprobadas para tal fin”.



Por lo anterior, como lo planteó en su momento el Jefe del Ejecutivo en el Estado, en Veracruz se vacunará a los menores de 13 años cuando se cuente con la vacuna específica, autorizada por el laboratorio en cuestión.