Ya fallan las nuevas luminarias en Xalapa; empresa debe solucionar: Alcaldía

El regidor del Ayuntamiento de Xalapa, Daniel Fernández Carrión, pidió al Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) que haga valer lo establecido en el contrato que firmó con la empresa SEA Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V., para la sustitución de un total de 7 mil 23 luminarias de vapor de sodio de alta presión y la instalación de mil 117 nuevas luminarias LED en 87 colonias de la Capital.Como titular de la comisión edilicia de Ornato, Parques, Jardines y Alumbrado dijo que están trabajando con este organismo para que exija que se atiendan las observaciones de lámparas que ya no sirven o están fallando, mismas que se instalaron en la Capital como parte del Programa para la Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios, con fondos del Banco Mundial."El FIDE es la dependencia de Gobierno que en su momento se encargó tanto de licitar como de todo este proceso; sin embargo, nosotros como Ayuntamiento no podemos ser omisos ante esta responsabilidad de brindar un servicio como municipio (...) Estamos trabajando con el FIDE, porque ya había reportes (desde la pasada administración), de deficiencias que tenía este trabajo"."No se puede firmar la entrega-recepción hasta que no exista un dictámen técnico de que nos están dando el producto que realmente va a beneficiar la iluminación en Xalapa, que se subsanen las deficiencias que se han marcado", dijo.Reiteró que en la nueva gestión municipal lo que se busca es estar seguros que las luminarias son de calidad y que darán un buen servicio; pero aclaró que mientras ello no ocurra, la Alcaldía no puede intervenir en su sustitución porque las bombillas están concesionadas."Son luminarias que no podemos atender, que están fallando y la ciudadanía nos está exigiendo cambiarlas, reponerlas y no podemos entrar porque es una concesión, es una situación realmente complicada (...) Estamos muy atentos a que se resuelva esto a favor de ciudadanía porque tanto el FIDE como el Ayuntamiento somos dependencias de Gobierno", puntualizó.Cabe recordar que el fallo de la licitación pública nacional LPNO/PRESEM/FIDE/15/2021 se dio el 15 de junio de 2021, en favor SEA Desarrollo de Infraestructura SA de CV; por lo que el integrante de la Comuna xalapeña exigió que se haga valer el clausulado firmado en el contrato respectivo."El no firmar la entrega-recepción (hasta no tener el dictamen), implica que probablemente no se puedan iniciar los pagos de esta concesión y al final nuestra responsabilidad es cuidar al ciudadano xalapeño y esta concesión afecta e impacta directamente a Xalapa", dijo.Aclaró que el Ayuntamiento no busca afectar los intereses de la empresa, sino que se garantice la instalación de luminarias LED que fueron acordadas; por lo que adicionó que esta situación la está atendiendo directamente el FIDE con el corporativo."Nosotros estamos muy atentos, en la mejor disposición de resolver pero que las cosas estén bien hechas", finalizó.