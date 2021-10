Algunas microempresas de Coatepec indicaron que este lunes la plataforma del programa federal Jóvenes Construyendo el Futurovolvió a funcionar, luego de por lo menos cuatro meses que no podían tener acceso a becarios.De acuerdo con empresarios, hoy desde temprana hora pudieron ingresar a la plataforma y darse cuenta que su Centro de Trabajo ya registraba algunas vacantes.“Hoy amanecimos con la sorpresa que pudimos ingresar y tenemos varias vacantes, luego de que varios meses, al menos cuatro, hubo dificultades pues, aunque ya no tuviéramos chicos porque concluyeron, el sistema no permitía abrir más vacantes”, comentó el dueño de un negocio.Y es que recordaron que algunos negocios se quedaron sin becarios, por lo que dijeron que esperan que la plataforma ya no presente fallas.“Fui perdiendo becarios, al punto que la semana pasada concluyó el último y ya no tenía oportunidad de tener más becarios, hoy ya tengo tres postulantes, me imagino que así los demás empresarios. Es de gran beneficio que los jóvenes puedan integrarse a lo laboral y para las microempresas”, insistieron.Del mismo modo, comercios de Teocelo que en semanas anteriores habían denunciado las anomalías en el programa federal, aseguraron que en días pasados acudió personal de la dependencia a cargo del programa para atender las quejas.“La plataforma ya está funcionando normal, por otro lado, a comercios y empresas que nos quejamos vino gente del programa federal y se les expresó lo que sucedía”, explicaron.