Ya hay docentes presos por acoso sexual contra alumnas: SEV

El secretario de Educación en Veracruz, Zenyazen Escobar García, afirmó que desde el año pasado se han separado de su cargo a 19 docentes que han sido señalados por acoso contra estudiantes y cinco han ya están “tras las rejas” al haberse comprobado abusos.Luego de denuncias a través de redes sociales de alumnas del Colegio Lizardi , del Colegio de Bachilleres de Veracruz y del CECYTEV en Medellín de Bravo , afirmó que se ha actuado oportunamente en los casos, separándose ya un docente y dos respectivamente.Reiteró que desde el pasado martes que se tomó conocimiento de la situación en Bachilleres de Veracruz, personal de la SEV acudió al plantel para levantar un acta de los hechos, resguardar a la menor que denunció el supuesto hecho y ordenar la separación del docente."Los datos que nosotros tenemos son 21 maestros con acoso escolar en todo el Estado de Veracruz del año anterior y este, 2019 y 2020. Llevamos 19 cesados y cinco presos porque seguimos el procedimiento con la Fiscalía", dijo.En el marco del 5to Foro Regional "Armonización Legislativa Estatal del Acuerdo Educativo Nacional", el titular de la SEV criticó que en administraciones pasadas los docentes señalados de acoso sólo eran removidos de las escuelas y en la mayoría de los casos, se presentaba una reincidencia en estos ilícitos."No ha aumentado el tema de acoso escolar, simplemente no se calla y anteriormente, cuando un profesor tenía un caso de acoso, la Secretaría lo cambiaban de escuela y en todos los casos donde se han cambiado docentes de una zona a otra, lo vuelven a hacer está comprobado".Asimismo, destacó que no hay mayor número de acoso a los estudiantes, ahora no se ocultan por parte de las autoridades, además de que las alumnas no se quedan calladas.Zenzayen Escobar dijo a los docentes que no están solos y en caso de que no hayan cometido algún ilícito tendrán la protección de la SEV."Los maestros deben sentirse protegidos, los profesores que no están vulnerando los derechos de un alumno siéntanse protegidos, la investigación va a profundidad y siempre tratamos de que intervenga la Fiscalía del Estado".En relación al caso de los colegios privados que tengan casos de acoso escolar, reiteró que no habrá tolerancia y si actúan según los protocolos, les será retirado el registro.