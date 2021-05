Ya hay fecha para vacunar a xalapeños de 50 a 59 años

La vacunación contra COVID-19 de las personas entre 50 y 59 años de edad está prevista en Xalapa del 11 al 15 de mayo.Para esta jornada, ya no serán módulos el Estadio Xalapeño y el Deportivo Colón, para establecer uno en el “Nido del Halcón”, en la Zona Universitaria.En entrevista telefónica, el delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en el Estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, explicó que se tomó esta determinación considerando la infraestructura que se cuenta en la zona de la USBI.“Con base en sus comportamientos demográficos sustituimos dos puntos que fueron muy importantes para los adultos mayores por las características de la población, que fueron el Estadio Xalapeño y el Deportivo Colón, hoy esos no estarán y en su lugar habilitamos el gimnasio del Nido del Halcón”, dijo.Además, aclaró que para esta nueva etapa de inmunización se utilizarán las dosis de Pfizer y se seguirán teniendo los puntos de aplicación en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV), Gimnasio La Lagunilla, la Secundaria General 4, COBAEV y la primaria “Patria” en El Castillo.Para aquellas personas que no puedan movilizarse a los centros de inoculación, tendrán el 11 y 12 de mayo para registrarse y del 13 al 15 la Brigada Correcaminos acudirá a sus domicilios.“Los requisitos serán los mismos: expediente de mi vacuna, la credencial de elector, copia del CURP, comprobante de domicilio, respetar las medidas sanitarias, los horarios de atención y no es necesario acudir antes a apartar lugar”, dijo el Delegado.Huerta destacó que la población ya aprendió y en vez de querer ser los primeros, acuden en horarios espaciados del día por la vacuna antiCOVID.“Estén muy pendientes porque este ejercicio va a ser después del Día de las Madres y obviamente que no se desvelen mucho el día antes, que le hagan caso al IMSS de medidas de quédate en casa para que nos podamos cuidar todos”, dijo.Pidió a la ciudadanía en general y a aquella que ya fue inmunizada no bajar la guardia, pues si bien el biológico ayuda a protegerlos de esta enfermedad, su efectividad no es del 100%, sino de alrededor del 95%.“Si no mantenemos las medidas de sana distancia y de nueva normalidad, no vaya a ser que nos dé un susto este nivel de contagio que todavía, aunque menor, existe. Qué bueno que estamos en dos verdes sostenidos pero sigue habiendo por ahí uno que otro caso, ya son menos, con desenlaces fatales”, finalizó.