Ya hay quienes reservan para Navidad, afirman hoteles de Veracruz-Boca del Río

La ocupación hotelera en Veracruz y Boca del Río se recupera poco a poco pero de manera positiva, afirmó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Santiago Caramés Chaparro, incluso ya iniciaron las reservaciones para la temporada navideña.



A diferencia de hace unos meses, en que el principal objetivo era el turismo de negocios; no obstante, en las últimas semanas, la afluencia de visitantes que llegan a la zona conurbada central es de diversión.



"Ya están visitando de todo tipo, ya vemos familias, continúan los de trabajo, vemos gente que ya está organizando algún tipo de evento de trabajo o religioso, en menor medida, obviamente grupos pequeños, ya hay cotizaciones, ya mucha gente está proyectando en diciembre para visitarnos, ya hay confianza", dijo.



Al último cierre, la ocupación llegó a un 25 por ciento de manera promedio en ambos municipios, no obstante, en la zona de Boca del Río es donde hay mayor afluencia de visitantes.



Este avance en ocupación es positiva para los empresarios del ramo, sin embargo, aún no es suficiente para mantener equilibrio en las finanzas, pues se requeriría por lo menos al 40 por ciento para costear los insumos y salarios en los establecimientos.



"Ya vemos que se ha incrementado el porcentaje de ocupación en la última semana, vemos que fue de 25 por ciento promedio en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, apenas hace un mes estamos sobre el 12 por ciento, ya se duplicó en cuestión de mes a mes y medio, lo cual es positivo".



Caramés Chaparro precisó que se mantienen buenas expectativas y esperan que al término del año, se llegue a un movimiento que les permita cerrar con equilibrio en sus finanzas.