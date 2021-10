Ya inscriben a xalapeños de 65 y más en Pensión para el Bienestar

La Secretaría del Bienestar planea incorporar entre mil 700 y mil 800 xalapeños mayores de 65 años a la Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores.Roberto Antonio Landa López, responsable de la sede del Complejo Deportivo Omega, ubicado en la calle Cayetano Rodríguez esquina Nicolás Bravo del Centro de Xalapa, indicó que esta actividad se estará llevando a cabo hasta el viernes 29 de octubre, de 9:00 horas a 18:00 horas.“Estamos esperando a toda la población que tenga su domicilio en Xalapa, tanto colonias y localidades que pertenezcan al municipio (…) son cinco etapas, estamos en la cuarta, y estamos esperando una población aproximada de mil 700 a mil 800 “personas adultas mayores de 65 años)”, manifestó.En la entrevista, acotó que ya se adelantó el registro de cerca de 550 próximos beneficiarios de la pensión en los centros integradores, y este martes y los siguientes tres días seguirá el proceso.“Es importante que tengan su documentación y en el siguiente orden: identificación oficial (credencial del INE, INAPAM, cartilla militar, cédula profesional); acta de nacimiento legible o certificada; CURP en el nuevo formato; comprobante de domicilio con vencimiento no mayor a tres meses y números de teléfono para poder contactarlos. Todo esto en juego de copias”, enumeró.Landa López detalló que con estos requisitos se hace la solicitud de incorporación y el trámite toma entre tres y cinco meses, por lo que será a principios de 2022 cuando ya se concluya y se les entregue la tarjeta bancaria para empezar a recibir su pensión.“Este proceso de etapas va de la mano con la entrega de tarjeta, todavía no tenemos la fecha exacta, pero los números de teléfono que dejaron ahí es el contacto directo para el futuro beneficiario para convocarlo a una sede de entrega de tarjetas”, precisó.El funcionario de la Secretaría del Bienestar recordó que los adultos mayores recibirán un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos, y quienes se registren ahora no recibirán un retroactivo, sino que comenzarán a cobrar una vez reciban su tarjeta bancaria.