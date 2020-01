Ya investiga Fiscalía caso de niña asegurada tras escapar de su casa, en Papantla

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación tras la localización una niña de 5 años que fue asegurada la mañana del pasado viernes 3, cuando deambulaba sola en una calle de Papantla de Olarte.



La directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Verónica Aguilera Tapia agregó que la menor, de identidad resguardada, quedó bajo la custodia del Sistema DIF Municipal.



En este caso, aclaró que el DIF Estatal no intervino en dicho caso, sino lo abordó por completo el organismo asistencial de Papantla.



"Este tema no lo tenemos nosotros, sino directamente la Fiscalía. No todos los casos pasan por el DIF Estatal, sino que se van directamente a Fiscalía. La primera atención es el municipio y después se va atendiendo el área que es correspondiente", explicó.



Como se recordará, vecinos de la calle Heroico Colegio Militar, de Papantla, reportaron la presencia de la menor en la vía pública sin ningún acompañamiento de un adulto. Posteriormente, la niña reveló que su madre y su padrastro discutían en casa, por lo que ella salió en “busca de ayuda”.



Aguilera Tapia comentó en entrevista que niños o niñas platican con especialistas del DIF Estatal situaciones de violencia en casa.



"Hay niños que en la plática que se tiene con los psicólogos en el DIF Estatal comentan los problemas que tienen los papás y es parte, tristemente, de los problemas que hay en la sociedad" afirmó.



Sobre la situación legal de la pequeña, ésta permanece en cuidado del DIF de Papantla.



"Ya si se requiriera o que el DIF de Papantla no se pudiera hacer cargo, entonces es cuando intervenimos. (...) Nosotros tenemos niños en Conecalli y tenemos niños que sus papás están en este juicio que a quién se le queda y mientras se define qué es lo mejor para el niño, están en Conecalli", dijo.