Tras designarla como nueva Secretaria del Trabajo de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que la ex diputada federal por MORENA, Dorheny García Cayetano, no es su familiar.



Incluso, el Mandatario aseguró que “han indagado” si tienen algún vínculo y no hay ninguno.



“Al menos revisamos hasta lo más que se pueda y no somos ni primos ni primos segundos ni nada”, dijo afirmando que se trata de una coincidencia en el apellido.



Información completa más tarde...