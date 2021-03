Ya le urge a Orizaba la vacuna antiCOVID: CANACO

Al ser Orizaba un municipio en el que convergen personas de toda la región de las Altas Montañas, es urgente que se inicie la vacunación para adultos mayores, consideró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Francisco Jiménez Haces.



Y es que todos los días llegan a comprar, trabajar, hacer trámites, personas de municipios como Nogales, Río Blanco, Ciudad Mendoza, Acultzingo, Maltrata, Atzacan, Ixhuatlancillo, La Perla, Mariano Escobedo, de la Sierra de Zongolica.



En entrevista, Jiménez apuntó que se espera que la próxima semana ya comience la inoculación.



"Es la ciudad ancla y más grande de la región de las Altas Montañas y donde hay gran número de adultos mayores".



Se le cuestionó si considera que Orizaba fue relegado en la vacunación por situaciones políticas y por conflictos entre el Gobierno Estatal y Municipal, a lo que acotó: "no lo quiero creer así porque hay muchos municipios que hacen falta de vacunar. Estamos en espera, primero se dijo que iba ser el día 18 de marzo y vamos a esperar que ya sea pronto para que en la Semana Santa los adultos mayores ya estén vacunados".



Sobre la adquisición de vacunas que como empresarios querían hacer, indicó que no se ha podido porque no hay el abasto suficiente para comprarlas.



"La CONCANACO ya estuvo viendo con los laboratorios acreditados que tienen la vacuna y aunque hubiera urgencia de comprarlas, no hay vacunas para surtirnos a nosotros por lo menos hasta febrero del próximo año".