Ya no habrá delincuentes como funcionarios en Veracruz: Cisneros

El secretario de Gobierno del Estado, Eric Cisneros Burgos, aclaró que no hay ni habrá presos políticos en Veracruz con la actual administración.A su llegada al Congreso Nacional de Agentes Aduanales, en Boca del Río, el funcionario fue cuestionado sobre el caso del alcalde de Jesús Carranza, Pasiano "N", quien seguirá preso aunque obtuvo amparo.Y es que la Fiscalía presentó ahora como prueba declaraciones públicas del gobernador Cuitláhuac García que presuntamente relacionan a Pasiano con el crimen organizado y al Juez, según la defensa del detenido, le bastó la “sospecha” para dejarlo preso.Al respecto, Cisneros Burgos señaló que el caso lo lleva la Fiscalía General del Estado y recordó que Pasiano no puede ser siquiera considerado preso político pues fue detenido antes de ser candidato."En Veracruz no hay presos políticos ni habrá en este Gobierno, hay políticos presos que han infringido la ley, que es distinto, que actúan cómo delincuentes", dijo.Por otro lado, luego que un Tribunal abriera y cerrara la posibilidad de que Jorge Winckler regresara como titular de la Fiscalía, el Secretario comentó que no habrá delincuentes ejerciendo como funcionarios.“Estén tranquilos, los delincuentes no van a volver a ocupar en Veracruz cargos públicos”, concluyó.