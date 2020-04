Ya no habrá dispensa de requisitos para aspirantes a Magistrados del Tribunal Superior de Justicia

A partir de este miércoles queda expresamente prohibido en la Constitución Política de Veracruz, la dispensa de Ley de alguno de los requisitos para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.



Además, ya es una obligación que para ser Consejero de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz cumplir con los mismos requisitos para ocupar el cargo de Magistrados.



Hoy entran en vigor las reformas y adiciones a los artículos 58 y 62 de la Constitución Política local para garantizar que las personas responsables de evaluar el desempeño de los juzgadores tengan los conocimientos y capacidad indispensables para realizar la importante función y que se traduzca en una más eficiente impartición de justicia para los veracruzanos.



Queda especificado que el Consejo de la Judicatura será el órgano encargado de conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, y estará integrado por los cinco miembros siguientes:



El presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá; dos magistrados nombrados mediante votación secreta por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, uno de ellos procedente de ese Tribunal y un magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ambos en términos de la ley de la materia; un consejero propuesto por el Gobernador y ratificado por el Congreso; y un consejero designado por el Congreso, quienes deberán satisfacer los mismos requisitos que los previstos para ser magistrado del Poder Judicial del Estado.



Con la prohibición de la dispensa en el cumplimiento de alguno de los requisitos para ocupar el cargo de Consejero o Magistrado, se garantiza que sus integrantes cuenten con la experiencia, vinculación con la realidad estatal, preparación académica y buena reputación necesarias para evaluar el quehacer jurisdiccional de los servidores de dicho Poder.



Ahora, para ser Magistrado o Consejero de la Judicatura se requiere:



Ser veracruzano y haber residido en la Entidad durante los dos años anteriores al día de la designación; o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el Estado; en ambos casos, ser ciudadano, en pleno ejercicio de sus derechos.



Tener, cuando menos, 35 años cumplidos y no más de 70 años al día de su designación; poseer, al día del nombramiento, título de Licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada, con una antigüedad mínima de 10 años y contar, preferentemente, con estudios de posgrado, o con experiencia profesional en la Judicatura o ejercicio de la profesión no menor de ese lapso.



Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución Federal y la ley de la materia.



No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo del Secretario del Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Local o Federal ni Presidente Municipal, durante el año previo al día de su nombramiento.