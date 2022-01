Ya no hay "cajas chicas" para manejar a discreción recursos de Xalapa: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que ya no hay "cajas chicas" para manejar a discreción los recursos del Ayuntamiento, al tiempo que señaló que se revisan "con lupa" los contratos otorgados en la pasada administración y los costos de los mismos.Refirió que su Gobierno está buscando otras fuentes de recursos para poder ser eficaz en la operación financiera, al tiempo que "rogó" a los capitalinos que paguen sus impuestos y derechos."Ya no hay ‘cajas chicas’ para estar manejando recursos. Se ha evitado eso. Estamos vigilando parte por parte los contratos que se tenían y los estamos reduciendo en una forma considerable", aseguró.Además, Ahued Bardahuil aseguró que está renegociando con dueños de los inmuebles los pagos de renta en edificios del Ayuntamiento, presumiendo que han logrado bajar entre 30 y 40 por ciento el monto del alquiler."No vamos a permitir que a la ligera se den contratos y se den gastos y no los revisamos con lupa y eso nos va a permitir ampliar la banda de servicios a la población de Xalapa", prometió.El munícipe reiteró que todo el recurso que se está recibiendo se está depurando y eliminando cualquier gasto "superfluo"."Sería criminal tener gastos superfluos sabiendo cuánta cantidad de cosas y de obras pide la ciudadanía. Este año será muy difícil financieramente, lo entiendo pero con retos que vamos a cumplir sin duda", sostuvo.Afirmó que este año es la base de los cuatro años de su administración, por lo que no se erogará dinero en cosas que dilapiden las finanzas municipales."Si nosotros logramos esto, podemos pensar en dar resultados en esta administración. De otra manera, si empezamos mal en poco tiempo se descarrilan las finanzas. En el capítulo 1000, de obligaciones laborales, tenemos 980 millones de pesos y casi 150 millones de pesos en lo demás", enfatizó.Por lo que comentó que para mantenimiento de unidades, gasolina, compra de materiales y otras cosas necesarias para ofrecer el servicio a la ciudadanía, quedan pocos recursos."Por eso estamos haciendo una mecánica administrativa muy fuerte y seguro le vamos a dar muy buenos resultados y reconozco a los compañeros, el sacrificio que están haciendo los ediles para poder tener una administración de un nivel muy responsable", destacó.Adicionalmente, mencionó que acabaron de terminar y de entregar las carpetas de la entrega-recepción, que contendrán números precisos sobre el estado en el que Hipólito Rodríguez Herrero le entregó la administración municipal.