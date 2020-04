Ya no se venden periódicos en Poza Rica, lamentan voceadores

En Poza Rica, las ventas de periódicos van en picada, informó el dirigente de la Unión Única de Voceadores y Expendedores de Periódicos, Libros y Revistas, Antonio Cruz Badillo.



Afirmó que el COVID-19 ha causado estragos porque han tenido que cerrar estanquillos ante la falta de ingresos.



Al señalar que la organización tiene 30 integrantes, reconoció que con la tecnología, los periódicos han dejado de ser consumo primordial para los ciudadanos, que prefieren leer la información a través de las redes sociales y todos los vendedores han resentido las bajas ventas.



Detalló que apenas de dos a cinco ejemplares son solicitados por sus clientes.



Pero con el coronavirus, apenas venden el 20 por ciento del total de periódicos y revistas, “estamos a medio comer”, expresó que no cuentan con apoyo de las editoriales, no hay prestaciones pero están en espera del apoyo gubernamental.



Siendo que el papel puede ser una de las superficies que el coronavirus pueda esparcirse para contagio, dijo que hasta el momento no hay reportes de personas infectadas pero lo que temen es que se cierren todos los negocios.



Hasta el momento, ocho estanquillos tuvieron que cerrar, mencionó que esto obedece a las bajas ventas y los obligó a buscar otra manera de cubrir necesidades de sus familias. Piden que el Gobierno intervenga para que puedan enfrentar el cerco sanitario por coronavirus.