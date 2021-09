Ya preparan el Tercer Informe de Cuitláhuac García

La titular de la Oficina de Programa de Gobierno, Waltraud Martínez Olvera, aseguró que están esperando las últimas cifras que envíen las dependencias del Ejecutivo para conformar el Tercer Informe del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En entrevista, desde el parque de Los Berros, donde rindió honores al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, señaló que se han ido logrando todas las metas establecidas para el 2021 y así se puede comprobar en el Observatorio Veracruzano de Políticas Públicas (OVPP), que es de acceso público.“Ahí vamos, ya está el marquetado, estamos esperando a octubre, a las últimas cifras que alcancen a enviarnos las dependencias, me parece que todas las áreas están haciendo un trabajo responsable, aún habiendo cambios en algunas titularidades, el que ya tengamos un esquema de trabajo permite que las cosas sigan su rumbo”, expresó.Martínez Olvera destacó que a la mitad del sexenio de García Jiménez, lo que más se puede destacar es el saneamiento a las finanzas públicas del Estado, las cuales están en número positivos, pese a las circunstancias de la emergencia sanitaria por el COVID-19.“Afortunadamente, también podemos decir que el modelo elegido para atención a lo que es la inseguridad está siendo también funcional, lo cual no sólo lo está acreditando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), sino las cifras a las que tenemos en cuanto al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)”, precisó.En ese sentido, señaló que la estrategia elegida por la administración estatal actual es ir a las bases donde se origina la violencia, la desigualdad, lo cual presumió, está siendo respaldado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).“Después de muchísimos años y varias administraciones, por fin Veracruz está avanzando en la disminución de la pobreza, no lo digo yo, lo dice el CONEVAL. Tenemos afortunados resultados, justo el trabajo coordinador con la Federación me parece que ante el panorama que recibió el Gobernador al inicio de su administración, en esta mitad de camino, está dando muy buen resultados”, refrendó.La funcionaria estatal externó que la pandemia de Coronavirus cambió “el tablero de juego”, por lo que hubo que replantear de manera emergente algunas acciones de Gobierno y se prescindieron visitas a territorios del Estado a través de atenciones itinerantes que daban Secretarías en zonas rurales.En materia de atención a los pueblos y comunidades indígenas, expuso que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) incorporó nuevos municipios a sus programas, lo que contribuyó a que el CONEVAL diera cuenta de la disminución de la pobreza extrema y alimentaria en Veracruz.“Se logró gracias a este esquema interinstitucional que se ha dado precisamente en las regiones indígenas y rurales con mayores carencias. Esto no es de un día para otro, sino fue un trabajo sostenido de dos años. Estamos muy entusiastas porque sólo dos entidades lo lograron, entre ellas Veracruz”, puntualizó Waltraud Martínez.Además, afirmó que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) ha tenido que hacer “magia” con la situación difícil que tenía el Estado en materia económica y celebró que el Poder Judicial se esté “apretando el cinturón” en la contención de su gasto ante la crisis de falta de recursos que tiene y la eventual ampliación presupuestal que recibirá.