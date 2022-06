Ya se auditó al Grupo MAS y no pasó nada; saldría caro quitarle concesión: PAN

Diputados del PAN afirmaron que la única forma de quitar la concesión al Grupo MAS en Veracruz y Medellín de Bravo es destinando 3 mil millones de pesos.Al respecto, el panista Miguel David Hermida Copado, diputado del Distrito XV. Veracruz II, afirmó que las auditorías no sirven de nada.El legislador lamentó que la mayoría morenista está empleando “cubetas de saliva” y “recursos narrativos” para seguir azuzando a los ciudadanos y prometer que quitarán la concesión del servicio de agua potable y saneamiento a dicha empresa.Recordó que en la anterior Legislatura la diputada Margarita Corro Mendoza solicitó una auditoría, misma que fue aprobada, sin embargo, nada pasó con los resultados.“Ella ya pidió una auditoría, ya sucedió la auditoría y qué sucedió, nada. Tres años más y con esa mayoría que tienen.“Qué podemos hacer para que me escuchen claramente, los ciudadanos de Veracruz sufren a diario el estiaje y esta concesión leonina. Lo que podemos hacer como Congreso del Estado es presupuestar 3 mil millones de pesos que cuesta quitar la concesión al Grupo MAS”, dijo Hermida Copado en la Tribuna.Por su parte, el diputado del blanquiazul Jaime Enrique De la Garza Martínez, del Distrito XVI. Boca del Río, opinó que la Secretaría de Salud tiene situaciones más complejas que atender a la brevedad, como la falta de medicinas y las condiciones de los centros de salud.Lo mismo ocurre, dijo, con la Procuraduría del Medio Ambiente, que además de administrar el Acuario de Veracruz ahora también deberá revisar al Grupo MAS.“La PMA ya hacer remodelaciones al acuario, no sé si las demás dependencias son tan ineficientes que todo lo tiene que hacer la Procuraduría del Medio Ambiente o que si ese señor es muy bueno en lo que hace”.Por su parte, Verónica Pulido Herrera, diputada plurinominal, afirmó que siempre estará a favor de los usuarios y de exigir calidad en el agua, por ello al igual que sus compañeros votaron a favor de revisar los servicios del Grupo MAS.“No podemos como diputados ser irresponsables y poner a diferentes autoridades para que ejerzan esta auditoría cuando no tienen las facultades para realizarlos; creo que debemos de ser serios u cautelosos.“Si realmente quisieran quitar la concesión al Grupo MAS ocupen la mayoría, por su puesto que se puede modificar el presupuesto de egresos y poder tener esos más de 3 mil millones que se requieren para poder quitar esta concesión”, planteó.Finalmente, el legislador morenista Magdaleno Rosales Torres, del Distrito XVII. Medellín, dijo que la gente reclama que el servicio mejore y si no quiere o no puede, conforme a la normativa se debe rescindir la concesión.“Conforme a la normativa aplicable nos lo permita y sin violentar el principio constitucional de la autonomía municipal, debemos generar las soluciones necesarias para dejar sin efecto la concesión aprobada en la sexagésima tercera Legislatura”Finalmente, la legisladora de MORENA, Margarita Corro Mendoza, representante del Distrito XXIII de Cosamaloapan, dijo que se debe de seguir poniendo el dedo en la llaga por el bien de los ciudadanos, no importa de qué Legislatura se trate.