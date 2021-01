Ya se veía venir regreso de restricciones a Veracruz: CANACO

La restricción de la movilidad anunciada para 12 municipios , entre ellos Veracruz, Orizaba, Poza Rica y Xalapa, “ya se veía venir”, expresó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en la Capital, Bernardo Martínez Ríos.“Ya lo veíamos venir, que al final si no cuidábamos y no cumplíamos estas restricciones desde antes, al final esto nos iba a llevar a una situación de volver a tener restricciones”, dijo.Enfatizó que las medidas de restricciones no son deseables para nadie pero sí necesarias para un control epidemiológico.Observó que la restricción a la movilidad se conjuga con la denominada cuesta de enero."Todas estas ciudades que se mencionan son ciudades medias y grandes del Estado de Veracruz y por su capacidad hospitalaria reciben a gente que vienen de otros lados y son las partes que se tienen que estar cuidando".Cabe referir que este lunes, el Gobierno de Veracruz anunció restricciones a la movilidad en Xalapa, Veracruz, Orizaba, Poza Rica, Actopan, Cazones, Papantla, Tecolutla, Espinal, Gutiérrez Zamora, Tihuatlán y San Rafael.Martínez Ríos hizo hincapie en el exhorto de la Cámara de Comercio a la ciudadanía para respetar las medidas de restricción de movilidad en el centro de Xalapa.Esto, para evitar una capacidad hospitalaria rebasada en las ciudades con mayor incidencia.